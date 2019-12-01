Димаш Кудайберген даст сольный концерт в Праге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген даст первый сольный концерт в Чехии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорогие друзья! Приглашаю вас на свой первый сольный концерт в Чехии, который состоится в городе Прага 25 Марта в Tipsport-Arena. (…) С нетерпением буду вас всех ждать. До встречи», - обратился к фанатам Димаш на своей странице в Instagram.

Ранее Димаш поблагодарил поклонников своего творчества за полный стадион на концерте в Санкт-Петербурге 29 ноября и пригласил всех на свое шоу Arnau tour ENVOY в Нью-Йорке, которое состоится 10 декабря.