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Димаш Кудайберген даст сольный концерт в Праге
1 Декабря 2019 18:08
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген даст первый сольный концерт в Чехии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Дорогие друзья! Приглашаю вас на свой первый сольный концерт в Чехии, который состоится в городе Прага 25 Марта в Tipsport-Arena. (…) С нетерпением буду вас всех ждать. До встречи», - обратился к фанатам Димаш на своей странице в Instagram.
Ранее Димаш поблагодарил поклонников своего творчества за полный стадион на концерте в Санкт-Петербурге 29 ноября и пригласил всех на свое шоу Arnau tour ENVOY в Нью-Йорке, которое состоится 10 декабря.
Ключевые слова: Культура, Димаш Кудайберген,
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