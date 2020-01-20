Димаш Кудайберген даст 11 концертов в Европе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген опубликовал афишу со своими концертами на ближайшее время, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«До встречи на моих концертах. Arnau tour», - подписал афишу Димаш на своей странице в Instagram .
В графике выступления в Беларуси, Германии, Латвии, России, Украине и Чехии.
С 16 февраля по 4 апреля концерты состоятся в следующих городах:
16 февраля - спортивный комплекс «Баскет Холл», Краснодар, Россия;
20 февраля - Дворец спорта «ТАТНЕФТЬ АРЕНА», Казань, Россия;
23 февраля - Конгресс-центр МВЦ «Екатеринбург- ЭКСПО», Екатеринбург, Россия;
7 марта – «Арена Рига», Рига, Латвия;
9 марта - Дворец спорта «Мегаспорт», Москва, Россия;
11 марта - Дворец спорта, Киев, Украина;
19 марта – «Barclaycard Arena Sylvesterallee», Гамбург, Германия;
21 марта – «Düsseldorf ISS DOME», Дюссельдорф, Германия;
25 марта – «TipSport-Arena», Прага, Чехия;
29 марта – «Hanns-Martin-Schleyer-Halle», Штутгарт, Германия;
4 апреля – «Минск-Арена», Минск, Беларусь.
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