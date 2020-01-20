Димаш Кудайберген даст 11 концертов в Европе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген опубликовал афишу со своими концертами на ближайшее время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До встречи на моих концертах. Arnau tour», - подписал афишу Димаш на своей странице в Instagram .

В графике выступления в Беларуси, Германии, Латвии, России, Украине и Чехии.

С 16 февраля по 4 апреля концерты состоятся в следующих городах:

16 февраля - спортивный комплекс «Баскет Холл», Краснодар, Россия;

20 февраля - Дворец спорта «ТАТНЕФТЬ АРЕНА», Казань, Россия;

23 февраля - Конгресс-центр МВЦ «Екатеринбург- ЭКСПО», Екатеринбург, Россия;

7 марта – «Арена Рига», Рига, Латвия;

9 марта - Дворец спорта «Мегаспорт», Москва, Россия;

11 марта - Дворец спорта, Киев, Украина;

19 марта – «Barclaycard Arena Sylvesterallee», Гамбург, Германия;

21 марта – «Düsseldorf ISS DOME», Дюссельдорф, Германия;

25 марта – «TipSport-Arena», Прага, Чехия;

29 марта – «Hanns-Martin-Schleyer-Halle», Штутгарт, Германия;

4 апреля – «Минск-Арена», Минск, Беларусь.