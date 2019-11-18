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Димаш Кудайберген дал интервью японскому телеканалу NHK

18 Ноября 2019 22:23
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Димаш Кудайберген дал интервью японскому телеканалу NHK

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный исполнитель Димаш Кудайберген дал интервью японскому национальному телеканалу NHK. Об этом казахстанский певец сообщил в своем аккаунте в Іnstagram, передает МИА «Казинформ».

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«Очень рад быть гостем в такой богатой историей стране», - сказал Димаш.

Рассказывая о своем творческом пути, прославившийся на весь мир казахстанский исполнитель подчеркнул, что своим успехом обязан, в первую очередь, учителям.

«Я горд, что родился и вырос в Казахстане. В каком бы уголке земли я не оказался, горжусь тем, что вырос на казахском народном творчестве, впитал в себя дух своей Родины», - отметил исполнитель.

Японские журналисты, не скрывая своего восхищения, спросили Димаша о секрете народного инструмента домбра. «Домбра – это душа казаха», - ответил Димаш. Он рассказал о том, что дедушка и отец, приобщая его с малых лет к искусству, в первую очередь, решили, что нужно овладеть игрой на домбре. Исполнитель пообещал, по возможности, представить японским зрителям всю красоту звучания казахской домбры на большом концерте в Японии.

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Ключевые слова: Культура, Видео, Димаш Кудайберген,
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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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