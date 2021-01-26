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    19:56, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Димаш Кудайберген анонсировал встречу с фанатами в прямом эфире

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Димаш Кудайберген пообещал фанатам встречу в прямом эфире, передает МИА «Казинформ».

    «Привет, Dears! Спасибо вам за то, что посмотрели мой первый онлайн-концерт! Я и моя команда отлично провели время, работая над ним! Также хочу сказать, что с нетерпением жду нашей с вами встречи 31 января на встрече в прямом эфире, которая пройдет после финальной трансляции концерта на бис. Мне есть чем с вами поделиться! Люблю вас! Спасибо!» - написал Димаш в Instagram.

    Напомним, онлайн-концерт Димаша Кудайбергена на американской стриминговой платформе TIXR собрал зрителей из ста стран. DIMASH DIGITAL SHOW стало первым глобальным выступлением Димаша с момента начала пандемии коронавируса. О подготовке к нему стало известно в начале декабря, новостями активно делился в соцсетях как сам артист, так и его многочисленные фаната, в каждом посте писавшие о том, как они соскучились по концертам своего кумира. Просмотр был платным, часть выручки от продажи билетов организаторы планируют передать на благотворительность.

    В связи с многочисленными откликами Dears, было принято решение о повторе шоу – оно будет транслироваться вновь 31 января в 20:00 по времени Нур-Султана.


    Теги:
    для BELTA Культура Димаш Кудайберген для mail.ru
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