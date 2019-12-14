Димаш Кудайберген анонсировал телеверсию своего концерта в Нью-Йорке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген поблагодарил фанатов за поддержку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Спасибо, Америка. Спасибо, Нью-Йорк. Спасибо, dears. Люблю вас очень сильно. Спасибо всем моим dears, что всегда поддерживали мою скромную работу. Видео будет немного позже. Скоро появится полная телевизионная версия моего американского концерта Arnau», - написал Димаш в своем Instagram.

Напомним, Димаш Кудайберген 12 декабря вернулся из Америки, где 10 декабря дал сольный концерт «Аrnau tour ENVOY» на сцене Barclays Center в Нью-Йорке. Концерт прошел при аншлаге: организаторам пришлось выделить тысячи мест дополнительно. Голосом Димаша хотели насладиться слушатели из 60-ти стран – США, Австралии, Мексики, России, Чили, Болгарии, Филиппин, Испании, Канады, Казахстана, Японии и других.

Накануне Дня независимости РК Димашу Кудайбергену было присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi».