- Дорогие друзья! Завтра, 26 февраля, в 12:30 по времени Стамбула (15:30 по времени Астаны) состоится премьера моего нового музыкального клипа When I've got you. Смотрите клип только на моем официальном YouTube-канале! - сообщил Димаш на своей странице в Instagram.