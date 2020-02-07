Димаш Кудайберген анонсировал мировую премьеру саундтрека к фильму с Депардье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген анонсировал мировую премьеру саундтрека к фантастическому фильму «Creators: the past» (Создатели: прошлое), передает МИА «Казинформ».

«Вскоре состоится мировая премьера саундтрека к фильму «Creators: the past», - сообщил Димаш в своем Instagram.

Как сообщалось ранее, итальянский фильм «Creators: the past» , в котором Димаш Кудайберген исполнил главную песню, выйдет в марте 2020 года. Режиссеры и продюсеры: Пьерджузеппе Зайа (Pirgiuseppe Zaya) и Элеонора Фани. В главных ролях: Жерар Депардье, Брюс Пейн, Элеонора Фани, Марк Фиорини, Уильям Шетнер и Дженнифер Мисчиати.

Фото: www.instagram.com/kudaibergenov.dimash