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Димаш Кудайберген анонсировал мировую премьеру саундтрека к фильму с Депардье
7 Февраля 2020 16:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген анонсировал мировую премьеру саундтрека к фантастическому фильму «Creators: the past» (Создатели: прошлое), передает МИА «Казинформ».
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«Вскоре состоится мировая премьера саундтрека к фильму «Creators: the past», - сообщил Димаш в своем Instagram.
Как сообщалось ранее, итальянский фильм «Creators: the past» , в котором Димаш Кудайберген исполнил главную песню, выйдет в марте 2020 года. Режиссеры и продюсеры: Пьерджузеппе Зайа (Pirgiuseppe Zaya) и Элеонора Фани. В главных ролях: Жерар Депардье, Брюс Пейн, Элеонора Фани, Марк Фиорини, Уильям Шетнер и Дженнифер Мисчиати.
Фото: www.instagram.com/kudaibergenov.dimash
Ключевые слова: Культура, Димаш Кудайберген,
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