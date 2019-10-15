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вчера 18:49
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Диляра Кайдарова: Выявлены компании, получающие бонусы за отправку онкобольных за рубеж
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выявлены компании, которые занимаются сбором денег для лечения онкологии, и при этом получают бонусы. Об этом заявила главный онколог страны, председатель правления КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК Диляра Кайдарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Я контролировала все те компании, которые проводят сбор денег. Есть люди, которые действительно хотят уехать и лечиться в Турцию, Корею или Европу. Хотя такое же лечение мы предлагаем. Мы все эти случаи проверяли. Есть компании, которые действительно лоббируют отправку наших пациентов на лечение, и они за это тоже получают определенные бонусы. Это тоже своего рода бизнес», - сообщила Диляра Кайдарова журналистам в рамках Всемирного саммита лидеров в онкологии.
Она также отметила, что с июля начали проверять каждый случай оказания онкологической помощи. Так, по ее словам, за последние три месяца снизились объявления.
«Мы начали с ними (компаниями - прим. автора) связываться и начали выявлять случаи, когда они просто приходят в палату пациенту и предлагают: «Давайте мы соберем деньги для вашего ребенка и будем отправлять. В основном, это по детской онкологии проводится. Незаконного тут ничего нет, конечно», - подчеркнула главный онколог.
Напомним, сегодня в столице проходит Всемирный саммит лидеров в онкологии (WCLS) стартовал в Нур-Султане. В работе саммита принимают участие более 350 делегатов из более чем 70 стран мира.
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