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    18:26, 07 Март 2021 | GMT +6

    Дикую лисицу в подъезде жилого дома сняли на видео в Актау

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Животное обнаружили в подъезде многоквартирного дома в Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

    Дикую лисицу заметили утром 6 марта жители ЖК «Сандыктас» в 34 микрорайоне. Как она оказалась в подъезде, неизвестно.

    На записи видно, как дикое животное пытается вскарабкаться на стены в поисках выхода. Авторы видеозаписи проводили лисицу на улицу.


    Своё мнение по данному факту высказал руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау» Кирилл Осин.

    «Вряд ли кто-то мог держать её в квартире, и она убежала, или её выпустили специально. Если это крайний дом, то, возможно, она забежала из степи из-за голода», - предположил Кирилл Осин.


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