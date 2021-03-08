Дикую лисицу в подъезде жилого дома сняли на видео в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Животное обнаружили в подъезде многоквартирного дома в Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

Дикую лисицу заметили утром 6 марта жители ЖК «Сандыктас» в 34 микрорайоне. Как она оказалась в подъезде, неизвестно.

На записи видно, как дикое животное пытается вскарабкаться на стены в поисках выхода. Авторы видеозаписи проводили лисицу на улицу.

Своё мнение по данному факту высказал руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау» Кирилл Осин.

«Вряд ли кто-то мог держать её в квартире, и она убежала, или её выпустили специально. Если это крайний дом, то, возможно, она забежала из степи из-за голода», - предположил Кирилл Осин.