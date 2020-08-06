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Диктант и викторину посвятили 175-летию Абая в Павлодарской области

Автор:  
Антон Гагарин
6 Августа 2020, 02:12
Диктант и викторину посвятили 175-летию Абая в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области реализуют неординарный языковой проект «Старт-ап», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках языкового проекта «Старт-ап» управление культуры, развития языков и архивного дела совместно с центром «Ана тілі» проводит диктант на тему « Ғылым таппай мақтанба ...» и викторину, посвящённую 175-летию Абая Кунанбайулы», - сообщили в управлении культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области.

В диктанте, который проводят в регионе, принимают участие слушатели онлайн-курсов, специалисты сферы обслуживания областных учреждений.

«Диктантом будет охвачено более 100 слушателей. Лучшие участники будут награждены благодарственными письмами управления», - отметили в управлении.

ООН   Павлодарская область   Абай  
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