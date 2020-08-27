Дикорастующую коноплю уничтожают полицейские ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане за время проведения ОПМ «Карасора-2020» выявлено 48 наркопреступлений, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве сообщили, что с 1 июня текущего года на территории ВКО проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Қарасора-2020», направленное на перекрытие каналов поставки и мест незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ.

«За отчетный период проведения ОПМ на территории области было выявлено 86 уголовных наркопроступков, 48 преступлений, 11 фактов культивирования запрещенных к возделыванию растений и 40 фактов сбыта наркотических веществ. С начала проведения операции из незаконного оборота изъято более 92 килограмм наркотических средств и психотропных веществ»,- рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

В период ОПМ сотрудниками полиции проводятся работа по уничтожению дикорастущей конопли на территории области.

«Так, 17 августа текущего года в 40 километрах северо-всточнее от населонного пункта Каратал Зайсанского района ВКО, на заброшенном месте стоянки пастухов, полицейскими был осуществлен выкос и уничтожение путем сожжения 1200 кустов дикорастущей конопли общим весом более 400 килограмм», - отметили в пресс-службе ДП ВКО.

Согласно ст.420 КоАП КР, непринятие землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущей конопли после получения официального предписания уполномоченного органа – влечет наложение административного штрафа от 10 до 100 МРП. Ответственность за уничтожение конопли несет собственник земли, на которой обнаружено растение.

ОПМ «Карасора-2020» продлится до 30 октября.

Фото: пресс-служба ДП ВКО



