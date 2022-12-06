Дикому Арману продлили арест на месяц

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Арману Джумагельдиеву, известному по прозвищу «Дикий Арман», продлили арест до 7 января 2023 года, переделает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы от 6 декабря, постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении Д. до 12 месяцев, то есть до 7 января 2023 года», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Армана Джумагельдиева, известного по прозвищу «Дикий Арман», задержали 7 января в Алматы. Его арестовали до 7 апреля, затем решением суда арест был продлен несколько раз.

Ранее в Генеральной прокуратуре РК ответили, где содержится под стражей Арман Джумагельдиев. Об участии криминальной группировки «Дикого Армана» в январских событиях сообщил Генеральный прокурор РК Берик Асылов.





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