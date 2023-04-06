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    Дикому Арману продлили арест еще на два месяца

    6 Апреля 2023, 12:51

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Арману Джумагельдиеву, известному по прозвищу «Дикий Арман», продлили арест до 7 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы от 6 апреля, постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Д. сроком на два месяца, то есть до 7 июня 2023 года», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

    Армана Джумагельдиева, известного по прозвищу «Дикий Арман», задержали 7 января 2022 года в Алматы. В феврале того года сообщалось, что он переведен в следственный изолятор КНБ.

    Позже генпрокурор рассказал об участии криминальной группировки «Дикого Армана» в январских событиях.

    Кроме того, на заседании Мажилиса генеральный прокурор РК Берик Асылов сообщил, что «Дикий Арман» во время январских событий действовал при координации куратора из КНБ.

    Также он заявил, что члены группировки Дикого Армана из разных точек города похитили, избивали и удерживали 24 случайных граждан в паркингах гостиниц «Ritz Carlton» и «Казахстан». Генпрокурор опроверг информацию о причастности российской стороны к задержанию «Дикого Армана».

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Борьба с преступностью Криминал Алматинская трагедия
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