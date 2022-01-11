Дикого Армана арестовали на два месяца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Криминального авторитета Дикого Армана арестовали на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе столичного суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана в отношении подозреваемого Армана Джумагельдиева санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», - говорится в сообщении столичного суда.

Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК.

Напомним, 7 января сообщалось, что в Алматы полицейские задержали Армана Джумагельдиева, известного как Дикий Арман.

Позже в МВД рассказали подробности задержания криминального авторитета.

Так, в результате спецоперации в Алматы были задержаны шестеро членов преступной группировки во главе с лидером ОПГ Диким Арманом.

По данным МВД, преступники в ходе задержания попытались оказать сопротивление. При задержании у подозреваемых было изъято четыре полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль.

