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Дикого Армана арестовали на два месяца

11 Января 2022 17:15
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Дикого Армана арестовали на два месяца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Криминального авторитета Дикого Армана арестовали на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе столичного суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана в отношении подозреваемого Армана Джумагельдиева санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», - говорится в сообщении столичного суда.

Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК.

Напомним, 7 января сообщалось, что в Алматы полицейские задержали Армана Джумагельдиева, известного как Дикий Арман.

Позже в МВД рассказали подробности задержания криминального авторитета.

Так, в результате спецоперации в Алматы были задержаны шестеро членов преступной группировки во главе с лидером ОПГ Диким Арманом.

По данным МВД, преступники в ходе задержания попытались оказать сопротивление. При задержании у подозреваемых было изъято четыре полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль.


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#Нур-Султан   #Алматы   #Суды   #МВД РК   #ЧП-2022  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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