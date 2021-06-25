Дикобраза на улице в Есике засняли на видео
«У нас в Есике на улице ходит дикобраз по улице Абая, ниже школы Райымбека», - говорится в публикации в Instagram .
В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов прокомментировали распространившееся в Сети видео.
«Индийский дикобраз относится к отряду грызунов семейства дикобразовых. В фауне Казахстана единственный вид этого семейства встречается на Южном Мангышлаке, в Таласском, Кыргызском и Заилийском Алатау и Каратау, в Чу-Илийских горах. На территории Алматинской области встречается в пределах Заилийского Алатау. В первой половине 20 века был обычен в окрестностях города Алматы, его ареал достигал долины реки Тургень. В результате антропогенного фактора (человеческий фактор) был вытеснен со своих исторических территорий», - рассказала пресс-секретарь ведомства Самал Ибраева.
По данным Иле-Алатауского государственного национального природного парка, в пределах Заилийского Алатау и прилегающих к нему территорий оценочная численность индийского дикобраза не превышает 30 особей.