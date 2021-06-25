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    20:19, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Дикобраза на улице в Есике засняли на видео

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    ЕСИК. КАЗИНФОРМ - Пользователи Сети поделились видео, на котором изображен дикобраз, прогуливающийся по окрестностям города Есика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас в Есике на улице ходит дикобраз по улице Абая, ниже школы Райымбека», - говорится в публикации в Instagram .

    В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов прокомментировали распространившееся в Сети видео.

    «Индийский дикобраз относится к отряду грызунов семейства дикобразовых. В фауне Казахстана единственный вид этого семейства встречается на Южном Мангышлаке, в Таласском, Кыргызском и Заилийском Алатау и Каратау, в Чу-Илийских горах. На территории Алматинской области встречается в пределах Заилийского Алатау. В первой половине 20 века был обычен в окрестностях города Алматы, его ареал достигал долины реки Тургень. В результате антропогенного фактора (человеческий фактор) был вытеснен со своих исторических территорий», - рассказала пресс-секретарь ведомства Самал Ибраева.

    По данным Иле-Алатауского государственного национального природного парка, в пределах Заилийского Алатау и прилегающих к нему территорий оценочная численность индийского дикобраза не превышает 30 особей.


    Теги:
    Экология Видео Алматинская область
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