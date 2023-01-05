Дикий Арман действовал при координации куратора из КНБ - генпрокурор

5 Января 2023, 10:58

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дикий Арман во время январских событий действовал при координации куратора из КНБ. Об этом заявил генеральный прокурор РК Берик Асылов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К примеру, по версии следствия? в Алматы особая роль отводилась Джумагельдиеву, так называемому Дикому Арману. Нами установлено, что он действовал при координации куратора из КНБ. Он должен был организовать беспорядки, взять под контроль толпу, создать так называемый «народный совет» для выдвижения единых ультимативных требований к властям.

По его словам, в этом Дикому Арману активно помогали экс-депутат маслихата города Алматы, а также активный член криминальной группы Махатов, который вооружал бандитов, организованно прибывавших в гостиницу «Казахстан» в Алматы.

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