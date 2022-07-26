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Дикие обезьяны нападают на жителей японского города
26 Июля 2022 20:07

Дикие обезьяны нападают на жителей японского города

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Японская полиция применяет оружие с транквилизаторами, чтобы остановить нападения диких обезьян, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

За последние недели в городе Ямагути от нападений японских макак пострадали 42 человека, в том числе дети и пожилые люди. Пострадавшие получили различные травмы - от царапин до укусов.

Попытки поймать животных с помощью ловушек закончились неудачей. Поэтому полицейские патрули, введенные после первого нападения в начале июля, не смогли сдержать атаки обезьян.

Люди сообщают о проникновении приматов в квартиры, дома и дошкольные учреждения.

Численность японской макаки, некогда считавшейся уязвимым видом, в последнее время возросла. Согласно исследованию Университета Ямагата, рост их особей спровоцировал конфликт с местным населением, предположительно, из-за уменьшения расстояния между ареалом обитания людей и обезьян.


Фото: bbc.com



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