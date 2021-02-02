Дикие лебеди  погибли от птичьего гриппа в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Министерство сельского хозяйства и сельских дел КНР объявило в минувший понедельник о вспышке в Летнем императорском дворце, расположенном на северо-западной окраине Пекина, птичьего гриппа вызываемого вирусом H5N8. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жертвами вируса стали дикие лебеди, погибли три лебедя и еще трое других пернатых. За последние три месяца Пекин стал третьим местом в Китае, где зарегистрирован высокопатогенный птичий грипп H5N8 у диких лебедей. Ранее вспышки произошли в провинциях Шаньси и Шаньдун.

По сообщениям местных СМИ, пока нет свидетельств того, что птичий грипп H5N8 может передаваться человеку.

«Все погибшие лебеди захоронены надлежащим образом, на прилегающей территории проведены дезинфекционные работы», - говорится в сообщении.



