Дикие кабаны разгуливали в пригороде Атырау

30 Ноября 2022, 10:44

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Дикие кабаны, разгуливающие по улицам пригородного поселка попали на видео в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырау в социальных сетях распространяется видео, как три кабана разгуливают в пригородном поселке Еркинкала, затем бегут вдоль дороги к домам.

В Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира рассказали, что кабаны, вероятнее всего, пробрались в село из расположенного поблизости резервата «Акжайык», по всей видимости, переплыв через реку Урал.

«После появления в соцсетях видео, мы с акимом сельского округа объездили все село, но животных не нашли. Никаких инцидентов с ними не было, хотя дикие кабаны опасные животные. Несмотря на то, что они боятся людей, с ним нужно быть очень осторожным. Ранее дикие животные в это село не наведывались. Подобные картины часто наблюдались в 80-е годы», - рассказал главный специалист областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Нурлан Имангалиев.

Кадр из видео