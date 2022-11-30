Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Дикие кабаны разгуливали в пригороде Атырау

30 Ноября 2022, 10:44
Дикие кабаны разгуливали в пригороде Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Дикие кабаны, разгуливающие по улицам пригородного поселка попали на видео в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырау в социальных сетях распространяется видео, как три кабана разгуливают в пригородном поселке Еркинкала, затем бегут вдоль дороги к домам.

В Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира рассказали, что кабаны, вероятнее всего, пробрались в село из расположенного поблизости резервата «Акжайык», по всей видимости, переплыв через реку Урал.

«После появления в соцсетях видео, мы с акимом сельского округа объездили все село, но животных не нашли. Никаких инцидентов с ними не было, хотя дикие кабаны опасные животные. Несмотря на то, что они боятся людей, с ним нужно быть очень осторожным. Ранее дикие животные в это село не наведывались. Подобные картины часто наблюдались в 80-е годы», - рассказал главный специалист областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Нурлан Имангалиев.

Кадр из видео


Теги:
Новости по теме
Завод по производству бутадиена построят в Атырау
104-летняя жительница Атырауской области проголосовала на выборах Президента
Читайте также
На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой три балла
Количество бригад по устранению аварии на ТЭЦ Экибастуза увеличилось с 34 до 42
Мажилис одобрил законопроект по вопросам сохранения пород собак тазы и тобет
Торнадо, крупный град и разрушительные ветра обрушились на юг США
Пожар в столичном ЖК «Қаһарман»: спасатели проходят психологическую реабилитацию
Заседание оперативного штаба проходит в Экибастузе
Зампремьера Серик Жумангарин и глава МЧС прибыли в Экибастуз
Энергетики просят экибастузцев отказаться от​ сомнительных способов ускорить подачу тепла в дома
Новости партнеров
Популярное
1 Главу государства встретил в Елисейском дворце Президент Франции
2 Торжественная церемония встречи Президента Казахстана состоялась в Париже
3 Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон провели переговоры
4 Президент Казахстана провел встречу с капитанами бизнеса Франции
5 Два котла вышли из строя за двое суток на ТЭЦ Жезказгана

Лента новостей