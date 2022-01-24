+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -21 °С
Алматы: -3 °С
USD 435.1 EUR 493.27
RUB 5.69 CNY 68.63
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Дикая косуля забрела в Семей

24 Января 2022 10:00
Поделиться:
Дикая косуля забрела в Семей

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семей забрела дикая косуля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

Новости по теме
В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 22 января
Леопард появился в биоцентре Семея В восьми городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 21 января Выйти на мировой рынок с казахстанскими породами овец готовится фермер из Костаная

В ГЛПР «Семей орманы» рассказали, что жители улицы Юбилейная рассказали им о необычной находке.

Выяснилось, что в жилой район забрела молодая косуля. Местные жители до приезда специалистов накормили лесного гостя и поместили в теплое помещение. Ветеринар осмотрел косулю, никаких повреждений и инфекционных заболеваний не обнаружил.

Дикое животное было отпущено обратно в лес.



Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Экология   #Животные  
Поделиться:
Новости по теме
В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 22 января
Леопард появился в биоцентре Семея
В восьми городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 21 января
Выйти на мировой рынок с казахстанскими породами овец готовится фермер из Костаная
Популярное
1 Запустить трамваи вместо ЛРТ предлагает молодой архитектор
2 Восстановление городов после беспорядков, ревакцинация казахстанцев - чем запомнилась минувшая неделя в РК
3 История о людях: как алматинцы «отвоевали» свой дом у бандитов
4 Кран упал на стройке в Алматы
5 Об эффективности онлайн-обучения и образовательных платформ – мнение педагога
6 Неизвестные избили парней и угрожали пистолетом в «подземке» Алматы
Читайте также
Леопард появился в биоцентре Семея
681 многодетная семья отпраздновала новоселье в ВКО в 2021 году
Запустить трамваи вместо ЛРТ предлагает молодой архитектор
Восстановление городов после беспорядков, ревакцинация казахстанцев - чем запомнилась минувшая неделя в РК
История о людях: как алматинцы «отвоевали» свой дом у бандитов
Кран упал на стройке в Алматы
Об эффективности онлайн-обучения и образовательных платформ – мнение педагога
Неизвестные избили парней и угрожали пистолетом в «подземке» Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив