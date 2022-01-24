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Дикая косуля забрела в Семей
24 Января 2022 10:00
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СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семей забрела дикая косуля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.
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В ГЛПР «Семей орманы» рассказали, что жители улицы Юбилейная рассказали им о необычной находке.
Выяснилось, что в жилой район забрела молодая косуля. Местные жители до приезда специалистов накормили лесного гостя и поместили в теплое помещение. Ветеринар осмотрел косулю, никаких повреждений и инфекционных заболеваний не обнаружил.
Дикое животное было отпущено обратно в лес.
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