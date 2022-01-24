Дикая косуля забрела в Семей

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семей забрела дикая косуля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В ГЛПР «Семей орманы» рассказали, что жители улицы Юбилейная рассказали им о необычной находке.

Выяснилось, что в жилой район забрела молодая косуля. Местные жители до приезда специалистов накормили лесного гостя и поместили в теплое помещение. Ветеринар осмотрел косулю, никаких повреждений и инфекционных заболеваний не обнаружил.

Дикое животное было отпущено обратно в лес.



