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Дихан Камзабекулы: Суть современного образования - в культурной трансформации

2 Декабря 2021 13:39
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Дихан Камзабекулы: Суть современного образования - в культурной трансформации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проректор по социально-культурному развитию Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, академик НАН РК Дихан Камзабекулы пояснил свою точку зрения, разъясняя суть современного образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сохранение независимости и укрепление государственности – наш главный долг перед будущими поколениями. За 30 лет родилось более 9,5 миллионов детей. Первое поколение – ровесники независимости. Это новое поколение с чистым разумом, ясным умом и передовым мышлением. Это практически половина населения нашей страны. Это новое поколение, которое хочет, чтобы исполнительная власть, законодательная власть, судебная власть и общество были справедливыми и честными, чтобы идти в ногу с миром цивилизации. Они другие, чем мы старшее поколение. И в чем то они относятся к нам с улыбкой», - сказал Дихан Камзабекулы во время круглого стола «Елбасы аманаты: елдіктің жеті тұғыры».

По словам проректора ЕНУ, образование и труд – то, что лежит в основе патриотизма и профессионализма девяти миллионов человек. Это опорные понятия «Семи столпов государственности».

«Укрепление и персонализация этого понятия наследие новому поколению. Например, в чем суть и ценность современных знаний? Или в чем приоритет науки?

В сфере образования есть целый ряд важных приоритетов: суть современного образования – в культурной трансформации. Кто нужен обществу и как специалист находит свое место в обществе? Обучающийся должен уметь получать знания, необходимые ему и для будущей конкуренции, профессионализма. Главное условие обучения – коммуникации. Налаживание отношений с различными университетами, исследовательскими центрами, культурными кругами, поездки за границу, учеба или стажировка в сильнейшем образовательном и научном центре мира», - считает Дихан Камзабекулы.

Также ученый рассказал о роли развития самостоятельного обучения, онлайн-поиска знаний. Кроме того, необходимо уметь оценивать свой уровень знаний, свои способности.

«Чтобы не потеряться в цифровом мире, нужно находить выход из любых сложностей – создание смешанного образования, сочетание экономических знаний в технической области, технологических или IT-знаний в гуманитарных науках является современным спросом. Имперский колледж Лондона пришел к выводу, что «будущее за смешанным образованием». Гибкая система обучения и творческих поисков в обучении – современное требование», - сказал Д. Камзабекулы.

«Теперь компьютер и смартфон – ручка и книга подрастающего поколения. Насколько они используют потенциал современных гаджетов? Наверное, на 30-40 или даже на 60%. Нам нужны очень умные инструменты. Например, смогли ли мы предсказать весенние наводнения или засухи в западных регионах? Всем нам необходимо непрерывное образование. И для молодых, и для старшего поколения. Теперь есть понятие «наноуровень». Смысл в том, чтобы быстро осознать потребность в необходимых знаниях и в короткие сроки овладеть ими», - резюмировал Дихан Камзабекулы.

Напомним, сегодня в столице состоялся круглый стол «Елбасы аманаты: елдіктің жеті тұғыры» – «Ключевые ориентиры новой эпохи». Круглый стол организован Казахстанским институтом стратегических исследований и Службой Центральных Коммуникаций при Президенте Республики Казахстан. В мероприятии приняли участие представители отечественной общественно-гуманитарной науки – историки, социологи, экономисты, политологи, искусствоведы.


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#Образование   #Общество   #Молодежь  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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