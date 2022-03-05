Дихан Камзабекулы: AMANAT должна стать социальной партией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проректор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, академик НАН РК Дихан Камзабекулы оценил перспективы развития партии AMANAT, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Партия - это тоже своего рода зеркало общества. Она отражает интересы как группы, достигшей власти в обществе, так и группы, стремящейся к власти. Конечно, мы пришли к тому, что Nur Otan - партия власти. Основное большинство в Парламенте составляли они. Теперь общество изменилось. Общество после 5 января, как бы то ни было, в каком бы измерении мы ни смотрели, это изменившееся общество. Его изменило само время, к этому привело развитие казахского народа»,- сказал Дихан Камзабекулы.

Академик считает, что партия власти, переживающая модернизацию, должна открыть путь к достижению тех благ, которых народ ждет уже 30 лет.

По мнению ученого, AMANAT, прежде всего, должна стать социально ориентированной партией.

«Я член этой партии с 2004 года. Все время высказываю мысль об обновлении нашей партии. Это должна быть партия, которая социализирует интересы народа. Это должна быть партия, которая будет с народом и будет решать его чаяния. Я думаю, что члены партии AMANAT должны это реализовать. Это тоже барометр. Завтра народ попросит отчет об обещаниях. К тому же, грядут различные выборы. Проводятся выборы сельских акимов, акимов районов. Во всем этом AMANAT должна совершенствоваться, и совершенствоваться в равной конкуренции с другими партиями», - добавил Дихан Камзабекулы.