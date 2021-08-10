Дихан Камзабек: Абай стал золотым мостом между поколениями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный ученый, проректор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумелева, доктор филологических наук, член-корреспондент НАН РК Дихан Камзабекулы прокомментировал значение празднования Дня Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Среди представителей интеллигенции, собравшейся у памятника Абая в столице, был известный ученый, учитель Дихан Камзабекулы.

«Абай – символическая личность для нас. Наследие Абая продолжает жить и созидать вместе с нацией. Поэтому мы все должны стремиться к единству, как и завещал великий наставник. Когда мы говорим о Рухани жангыру, суть этого можно понять и через назидание Абая. Мы можем считать себя духовно обновленными только тогда, когда у нас есть своя позиция, связанная с нашим наследием. Нередко мы отходим от этого, такого быть не должно. Концепция Абая «Бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол» должна стать основой на пути общества к совершенству», - сказал Дихан Камзабекулы перед началом торжественной церемонии.

Он также отметил, что воспитание молодого поколения в правильном направлении через учение Абая – одна из основных задач.

«Общество всегда стремится к лучшему. Сейчас мы должны искать возможность расти в мире, какие бы трудности нам не встречались. Вместе с тем, мобилизовав нацию, мы должны приложить усилия, чтобы сделать молодежь продолжением вчерашнего честного поколения, которое будет служить единству общества, определять предстоящий период жизни общества. Абай стал золотым мостом между поколениями. Сегодня день нации, день духовных достижений, день духовного развития. Поздравляем нашу нацию, наш народ с этим праздником», - заключил спикер.