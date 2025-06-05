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    12:46, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Digital Business совместно с Yandex Cloud запускают первый рейтинг лучших CTO стартапов Казахстана

    Digital Business совместно с Yandex Cloud объявляют о запуске амбициозного проекта — рейтинга лучших технических директоров стартапов Казахстана (Chief Technical Officer - СТО). Цель инициативы — подчеркнуть значение роли CTO в развитии технологического бизнеса и представить публике ведущих экспертов страны, передает агентство Kazinform.

    Digital Business совместно с Yandex Cloud запускают первый рейтинг лучших CTO стартапов Казахстана
    Фото: Digital Business

    Прием заявок стартовал 5 июня. Заявки принимаются до 5 июля.

    Конкурсный отбор продлится до октября и пройдет в два этапа.

    1 этап: независимое жюри проанализирует все полученные анкеты на соответствие критериям и выберет 10 финалистов.

    2 этап: Digital Business подготовит 10 историй успеха CTO и запустит общественное голосование — победителя определит аудитория.

    Торжественное награждение лидеров рейтинга состоится осенью 2025 года. Финалистов проекта выберет авторитетное жюри, в состав которого вошли ведущие представители казахстанской бизнес-среды:

    • Александр Куттуков — СEO ABR Tech;
    • Игорь Бородихин — CTO Kolesa Group;
    • Назгуль Байтемирова — Руководитель аппарата Astana Hub Ventures Ltd;
    • Никита Ражев — Руководитель направления стартап-программ и коммерческих инициатив в Yandex Cloud;
    • Кайрат Базарбеков — Управляющий директор по IT Centras Group;
    • Иван Коршунов — Директор департамента кибербезопасности АО «Bereke Bank» (дочерний банк Lesha Bank LLC (Public));
    • Виталий Волянюк — Директор и сооснователь Digital Business.

    Главный приз — грант на облачную инфраструктуру в Yandex Cloud для дальнейшего развития продукта.

    Узнать об условиях участия и критериях отбора можно в анонсе Digital Business.

    Подать заявку на участие в проекте — по ссылке.

    Теги:
    Технологии Бизнес Яндекс Конкурс
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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