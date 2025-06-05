Digital Business совместно с Yandex Cloud запускают первый рейтинг лучших CTO стартапов Казахстана

Прием заявок стартовал 5 июня. Заявки принимаются до 5 июля.

Конкурсный отбор продлится до октября и пройдет в два этапа.

1 этап: независимое жюри проанализирует все полученные анкеты на соответствие критериям и выберет 10 финалистов.

2 этап: Digital Business подготовит 10 историй успеха CTO и запустит общественное голосование — победителя определит аудитория.

Торжественное награждение лидеров рейтинга состоится осенью 2025 года. Финалистов проекта выберет авторитетное жюри, в состав которого вошли ведущие представители казахстанской бизнес-среды:

Александр Куттуков — СEO ABR Tech;

— СEO ABR Tech; Игорь Бородихин — CTO Kolesa Group;

— CTO Kolesa Group; Назгуль Байтемирова — Руководитель аппарата Astana Hub Ventures Ltd;

— Руководитель аппарата Astana Hub Ventures Ltd; Никита Ражев — Руководитель направления стартап-программ и коммерческих инициатив в Yandex Cloud;

— Руководитель направления стартап-программ и коммерческих инициатив в Yandex Cloud; Кайрат Базарбеков — Управляющий директор по IT Centras Group;

— Управляющий директор по IT Centras Group; Иван Коршунов — Директор департамента кибербезопасности АО «Bereke Bank» (дочерний банк Lesha Bank LLC (Public));

— Директор департамента кибербезопасности АО «Bereke Bank» (дочерний банк Lesha Bank LLC (Public)); Виталий Волянюк — Директор и сооснователь Digital Business.

Главный приз — грант на облачную инфраструктуру в Yandex Cloud для дальнейшего развития продукта.

Узнать об условиях участия и критериях отбора можно в анонсе Digital Business.

Подать заявку на участие в проекте — по ссылке.