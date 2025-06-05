Digital Business совместно с Yandex Cloud запускают первый рейтинг лучших CTO стартапов Казахстана
Digital Business совместно с Yandex Cloud объявляют о запуске амбициозного проекта — рейтинга лучших технических директоров стартапов Казахстана (Chief Technical Officer - СТО). Цель инициативы — подчеркнуть значение роли CTO в развитии технологического бизнеса и представить публике ведущих экспертов страны, передает агентство Kazinform.
Прием заявок стартовал 5 июня. Заявки принимаются до 5 июля.
Конкурсный отбор продлится до октября и пройдет в два этапа.
1 этап: независимое жюри проанализирует все полученные анкеты на соответствие критериям и выберет 10 финалистов.
2 этап: Digital Business подготовит 10 историй успеха CTO и запустит общественное голосование — победителя определит аудитория.
Торжественное награждение лидеров рейтинга состоится осенью 2025 года. Финалистов проекта выберет авторитетное жюри, в состав которого вошли ведущие представители казахстанской бизнес-среды:
- Александр Куттуков — СEO ABR Tech;
- Игорь Бородихин — CTO Kolesa Group;
- Назгуль Байтемирова — Руководитель аппарата Astana Hub Ventures Ltd;
- Никита Ражев — Руководитель направления стартап-программ и коммерческих инициатив в Yandex Cloud;
- Кайрат Базарбеков — Управляющий директор по IT Centras Group;
- Иван Коршунов — Директор департамента кибербезопасности АО «Bereke Bank» (дочерний банк Lesha Bank LLC (Public));
- Виталий Волянюк — Директор и сооснователь Digital Business.
Главный приз — грант на облачную инфраструктуру в Yandex Cloud для дальнейшего развития продукта.
Узнать об условиях участия и критериях отбора можно в анонсе Digital Business.
Подать заявку на участие в проекте — по ссылке.