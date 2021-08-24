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Дифференцированный тариф вводят в общественном транспорте Петропавловска

24 Августа 2021 20:30
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Дифференцированный тариф вводят в общественном транспорте Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с 1 сентября в городском общественном транспорте вводят дифференцированный тариф, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, оплата за проезд для взрослых безналичным расчетом останется без изменений и составит 80 тенге. Дороже обойдется поездка тем, кто будет расплачиваться наличными - 130 тенге.

Для детей от 7 до 15 лет дифференцированный тариф временно применять не будут. Оплата и безналичным, и наличным способом составит 40 тенге.

«Транспортные карты для оплаты безналичным способом можно приобрести в нескольких точках города: рынок «Тайга», магазин «Караван», в Ассоциации «Автотранспортный союз СКО», в диспетчерском пункте на вокзале и в ТРЦ «Достык молл». Стоимость транспортной карты составляет 500 тенге. Предусмотрены альтернативные виды оплаты за проезд: любые банковские карты с NFC-модулем, приложение «SMSBUS пассажир» телефоном с Android Apple и функцией NFC, оплата по QR-коду», - сообщили в пресс-службе.

Для уязвимых слоев населения проезд будет бесплатным. Акимат Петропавловска утвердил список льготных категорий граждан. Для них изготовят персонифицированные транспортные карты с фотографией картодержателя. Заявки на выдачу таких карт можно подать в городской отдел занятости и социальных программ.


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#Северо-Казахстанская область   #Транспорт  
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Автор:

Олеся Жуковень

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