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Дифференцированные цены на топливо для АЗС в приграничных зонах планируют установить в РК
15 Июля 2022 17:06

Дифференцированные цены на топливо для АЗС в приграничных зонах планируют установить в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков сообщил о запланированных мерах по установлению дифференцированных цен на дизельное топливо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время министерством рассматриваются несколько вариантов установления дифференцированных цен на дизельное топливо. Будут изучены подходы по дифференциации в зависимости от происхождения топлива и по субъектам потребления», - сказал Болат Акчулаков на заседании Правительства.

По его словам, будут рассмотрены варианты установления дифференцированных цен для автозаправочных станций, расположенных в приграничных зонах, а также реализация импортного дизельного топлива по средневзвешенной цене.

Соответствующее решение будет скоро внесено на рассмотрение в Парламент.


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Автор:
Корреспондент

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