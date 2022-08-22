Дифференцированные цены на дизельное топливо установлены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 22 августа 2022 года, вступил в силу приказ Министерства энергетики РК об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Согласно приказу, цены на бензин следующих марок остаются на прежнем уровне: Аи-80 – 89 тг./ литр, в Костанайской и Северо-Казахстанской областях цены на бензин марки Аи-92 и Аи-93 составляют – 187 тг./литр, в других областях Казахстана – 182 тг./литр, цена на дизельное топливо – 450 тенге за литр.

Приказом установлен лимит на дизельное топливо: при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан - в объеме 100 литров в день по цене 230-260 тг./литр в зависимости от региона, а для грузовых, специальных, специализированных автомобилей и автобусов - при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан утвержденный лимит в сутки составляет – 300 литров по цене 230-260 тг/литр в зависимости от региона.

Остальной категории лиц, а также свыше указанных лимитов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге за литр.

Также Министерством энергетики РК совместно с заинтересованными сторонами параллельно прорабатываются вопросы, связанные с определением информационной системы для дальнейшего отслеживания ежесуточных объемов дизельного топлива, реализуемого на автозаправочных станциях (АЗС).

В ближайшее время будут проводиться тестирования систем совместно с представителями АЗС. Сегодня в качестве одного из возможных вариантов рассматривается «Информационная система учета отдельных видов нефтепродуктов», которая была введена в промышленную эксплуатацию в 2019 году. В настоящее время АЗС страны уже передают данные по остаткам нефтепродуктов с контрольных приборов учёта в режиме реального времени в указанную информационную систему. Согласно постановлению Правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1177, оператором указанной информационной системы является АО «Национальные информационные технологии».

По данным сервиса Argus рынок Каспия, в странах-членах ЕАЭС стоимость дизельного топлива на 1 августа 2022 г. составляла: Армения – 758 тг./литр; Россия – 446 тг./литр; Кыргызстан – 412 тг./литр; Беларусь – 446 тг./литр.

Фото: danchoioto.vn











