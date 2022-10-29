Диас Жиренбаев и Анна Левковец завоевали «серебро» мемориала Дениса Тена

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Алматы финишировал третий по счету международный турнир памяти Дениса Тен, который является и 7 этапом ISU Challenger по фигурному катанию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на kazsports.kz.

В личном зачете среди мужчин Диас Жиренбаев, набрав в сумме двоеборья 192,67 очков, поднялся на вторую ступень пьедестала. Он уступил лишь Нике Егадзе из Грузии (208,47 очков). Замкнул тройку призеров представитель Азербайджана Владимир Литвинцев (188,77). Другой наш соотечественник Рахат Бралин стал 4-м (181,22 очко). Олег Мельников закрепился на 6 позиции (162,30), Елисей Волков – 8-е место (101,96).

Среди женщин пальма первенства у кореянки Минче Ким (158,84 очко). Казахстанка Анна Левковец после короткой программы сохранила второе место в общем зачете и удостоилась серебра (145,43 очков). Бронза также у фигуристки из Кореи Дабин Чхве. Она уступила нашей Анне всего лишь 0,4 баллов (145,06).

Другие наши спортсменки расположились следующим образом: Анна Фарафонова – 7-место (122,51), Багдана Рахишова – 9-место (111,88), Ясмин Текик – 10-место (105,70).

В парном разряде золото у японского дуэта – Кана Мурамото и Дайсукэ Такахаси (188,30).

Серебро у пары из Германии – Дженнифер Янсе ван Ренсбург и Бенджамин Стеффан. Бронза досталось венгерской двойке – Марие Игнатьевой и Даниилу Шемко. Выступавшие в первой шестерке казахстанцы Гауһар Наурызова и Бойсангур Датиев закрепились на 7 позиции (145,12 очков).

В этом году в мемориале приняли участия команды из Японии, Кореи, Италии, Франции, Германии, Израиля, Болгарии, Венгрии, Азербайджана, Молдовы, Армении, Грузии, Украины, Кыргызстана и Казахстана. Наши фигуристы были представлены во всех программах соревнования. Впервые Мемориал Дениса Тена прошел в 2019 году в Алматы.

В прошлом году турнир проходил в Астане. Тогда на льду были представители 18 стран мира.

Отметим, что Denis Ten Memorial Challenge 2022 прошел при поддержке Дирекции развития спорта РК и акимата города Алматы.