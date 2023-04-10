Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Диас Кален завоевал серебряную медаль чемпионата Азии по борьбе в Астане

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
10 Апреля 2023, 22:43
Диас Кален завоевал серебряную медаль чемпионата Азии по борьбе в Астане Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Борец из Казахстана греко-римского стиля Диас Кален выиграл медаль проходящего в Астане чемпионата Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Qazsport.

В финале весовой категории до 82 килограммов 25-летний казахстанский спортсмен встретился с представителем Кыргызстана Акылбеком Талантбековым и потерпел поражение со счетом 2:3, став обладателем серебряной медали соревнований.

Отметим, что ранее другие казахстанские борцы Алмат Кебиспаев и Ибрагим Магомадов выиграли бронзовую и золотую медали домашнего первенства континента соответственно.


Спорт   Видео  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Какого уровня достиг госдолг Казахстана
Какого уровня достиг госдолг Казахстана