Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:18 152
-
вчера 23:00 151
-
вчера 22:45 234
-
-
вчера 22:13 216
-
-
вчера 21:43 201
-
вчера 21:38 146
-
вчера 21:33 335
-
вчера 21:30 194
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:23 161
-
-
вчера 19:10 388
Диас Бахраддинов завоевал золото на юношеской Олимпиаде-2018 в гребле
13 Октября 2018 05:07 77
Поделиться:
БУЭНОС-АЙРЕС. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Диас Бахраддинов завоевал золотую медаль на юношеской Олимпиаде-2018 в гребле на каноэ-одиночке в Аргентине, сообщает Olympic.kz.
Новости по темеПервые медали Юношеской Олимпиады принесли Казахстану дзюдоисты Борьба за медали юношеской Олимпиады продолжается: день второй
В рамках полуфинала он оказался сильнее венгра Балаза Паллы - 1:54.66 против 1:57.04.
В финале ему противостоял узбекский спортсмен Исломжон Абдусаломов. В напряженной борьбе Диасу удалось финишировать первым с результатом 1:54.66. Время Абдусаломова - 1:55.17.
Ранее бронзовой медалью отметилась Стелла Суханова - она стала третьей в гребле на байдарке-одиночке.
Добавим, что в активе сборной Казахстана теперь четыре медали.
ФОТО: Сали Сабиров. Пресс-служба НОК Казахстана
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Казахстанский панчер Ахмедов в 10-й раз нокаутировал соперника
- Хабиб и Конор собрали рекордные PPV-продажи
- Атырауские волейболисты завоевали «бронзу» Паразиатских игр
- Итоги дня юношеской Олимпиады: казахстанцы завоевали 2 медали в составе команд
- Казахстанец Дмитрий Ли стал чемпионом Паразиатских игр
- В Алматы презентовали первый в Казахстане инклюзивный футбольный клуб
Загрузка...