Диас Бахраддинов завоевал золото на юношеской Олимпиаде-2018 в гребле

БУЭНОС-АЙРЕС. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Диас Бахраддинов завоевал золотую медаль на юношеской Олимпиаде-2018 в гребле на каноэ-одиночке в Аргентине, сообщает Olympic.kz.

В рамках полуфинала он оказался сильнее венгра Балаза Паллы - 1:54.66 против 1:57.04.

В финале ему противостоял узбекский спортсмен Исломжон Абдусаломов. В напряженной борьбе Диасу удалось финишировать первым с результатом 1:54.66. Время Абдусаломова - 1:55.17.

Ранее бронзовой медалью отметилась Стелла Суханова - она стала третьей в гребле на байдарке-одиночке.

Добавим, что в активе сборной Казахстана теперь четыре медали.

ФОТО: Сали Сабиров. Пресс-служба НОК Казахстана