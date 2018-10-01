Диас Бахраддин завоевал золотую медаль в гребле на юношеской Олимпиаде-2018

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Диас Бахраддин завоевал золотую медаль на юношеской Олимпиаде-2018 в гребле на каноэ-одиночке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В рамках полуфинала он оказался сильнее венгра Балаза Паллы - 1:54.66 против 1:57.04.

В финале ему противостоял узбекский спортсмен Исломжон Абдусаломов. В напряженной борьбе Диасу удалось финишировать первым с результатом 1:54.66. Время Абдусаломова - 1:55.17.

«Собрался и стал первым. В финальном заезде противостоял узбекский спортсмен, я его знаю, часто встречались на соревнованиях. Я очень рад, на сегодняшний день медаль юношеской Олимпиады - это мое главное спортивное достижение. Дальше будем работать. Сегодня я рад, что получилось порадовать наших болельщиков и принести золотую медаль в копилку Казахстана», - говорит 16-летний победитель Юношеских Олимпийских игр Диас Бахриддин.



Ранее «бронзой» отметилась Стелла Суханова - она стала третьей в гребле на байдарке-одиночке.

Добавим, что в активе сборной Казахстана теперь четыре медали. Дзюдоист Бекарыс Садуакас стал первым, а Маргарита Гриценко (дзюдо) - второй.

Фото: Национальный олимпийский комитет