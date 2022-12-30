Диану Ташимбетову лишили титула «Мисс Вселенная Казахстан-2022»

30 Декабря 2022, 16:10

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Организационный комитет национального конкурса красоты «Мисс Казахстан» лишил титула «Мисс Вселенная Казахстан-2022» Диану Ташимбетовой - одну из финалисток казахстанского конкурса нынешнего года. Об этом говорится в официальном заявлении оргкомитета, передает МИА «Казинформ».

«В связи с публикацией поста и прямого эфира, полного клеветы и желания опорочить конкурс и его участниц, мы лишаем финалистку этого года Диану Ташимбетову титула «Мисс Вселенная Казахстан-2022».

Слова Дианы преследуют цель необоснованно облить грязью не только членов организационного комитета и его партнеров, но и других участниц конкурса. Мы считаем, что это огромное неуважение к другим и обесценивание чужого труда. Работая над тем, чтобы обычные девочки стали известными, организационный комитет проделывает не только огромную работу, но и несет полную ответственность как перед другими участницами, так и перед партнерами.

На финальное шоу, пиар-компанию, подготовку Дианы Ташимбетовой к участию в конкурсе и развитие ее имиджа были затрачены колоссальные деньги и усилия, а выказанное ею неуважение показывает, что такой человек не достоин нести звание «Мисс» нашей страны.

Оргкомитет конкурса выражает благодарность за оказываемую вами поддержку и призывает участниц конкурса уважать друг друга, нести ответственность за собственные слова и с пониманием относиться к дирекции компании», - говорится в сообщении.

Ранее финалистка «Мисс Казахстан - 2022» Диана Ташимбетова пожаловалась на организаторов конкурса красоты.

Девушка в своих социальных сетях заявила о том, что «не будет представлять Казахстан на мировом конкурсе красоты «Мисс Вселенная» по причине отсутствия финансирования со стороны организационного комитета Национального конкурса красоты «Мисс Казахстан». По сообщениям девушки, причиной случившегося стала личная неприязнь к ее персоне.

На что оргкомитет конкурса в четверг дал официальный ответ.

«Официально сообщаем:

1. Виза и билеты в США были приобретены Дианой не для участия в конкурсе красоты, они были оформлены еще в сентябре для личных целей.

2. Диана самостоятельно готовила вечерние платья, потому что все предложенные нами и отечественными дизайнерами варианты не устроили девушку и ее семью.

3. Диана вместе с семьей уехала на ПМЖ в США, в результате чего мы отказали ей в участии в конкурсе «Мисс Вселенная», основываясь на том, что человек, проживающий в другой стране, не сможет основательно подготовиться, чтобы представить Казахстан на международной арене», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, победительницей конкурса «Мисс Казахстан-2022» стала 24-летняя Томирис Какимова из Астаны. Она теперь представит страну на международном конкурсе «Мисс мира».

Отметим, что тогда же корону «Мисс Вселенная Казахстан» и путевку на «Мисс Вселенную» получила 19-летняя алматинка Диана Ташимбаева.

Фото: instagram.com/diana.tashii