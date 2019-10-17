Диалог с гражданами: акмолинские полицейские проводят прямые эфиры в соцсетях

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Прямые эфиры в соцсетях для граждан проводят полицейские Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Новый формат общения с гражданами внедряют акмолинские стражи порядка - прямые эфиры в соцсетях. Такой эфир в рамках проведения ОПМ «Автобус» в социальной сети Instagram уже провели начальники УМПС ДП полковник полиции Серик Баймуканов, УАП ДП полковник полиции Аслан Кызбикенов совместно с и.о. руководителя инспекции транспортного контроля по Акмолинской области Ерболом Ибраевым.

«Формат прямой линии в социальных сетях не застрахован от незапланированных ситуаций, вопросов, ненормативной лексики, но при этом он максимально позитивно воспринимается аудиторией в целом. К онлайн-трансляции, которая продолжалась час, присоединились более 800 пользователей. Участники прямого эфира успели ответить на более чем 30 вопросов. Темы, которые были подняты в ходе эфира, – проблемы общественного транспорта, сроки его эксплуатации, нарушение ПДД водителями автобусов. Пользователей интересовали сроки реконструкции дорожного полотна в Кокшетау. Поступили и вопросы, касающиеся деятельности инспекции транспортного контроля. За час прямого эфира граждане смогли получить компетентные ответы на интересующие вопросы», - рассказали в ведомстве.

По словам полицейских, соцсети «подкупают своей оперативностью и прямым контактом». Однако далеко не все поставленные в ходе эфира вопросы можно решить моментально.



