«Диалог культур»: Брутальность кочевников и нежность красавиц Великой Степи на модном показе в Таразе

В Таразе состоялся ХIII сезон ASPARA FASHION WEEK под девизом «Диалог культур», передает корреспондент агентства Kazinform.

Международный проект «ASPARA FASHION WEEK» проходит с 2017 года. Первый в Казахстане подобного рода проект создан известным дизайнером одежды из Тараза Айдарханом Калиевым в начале 2017 года.

Проект имеет партнерские отношения более чем с 20 крупнейшими мировыми Неделями моды. В этот раз более 40 дизайнеров представили свои коллекции - как молодые, подающие надежды, так и известные мировые дизайнеры.

-За последние 12 сезонов ASPARA FASHION WEEK стал популярен не только в Казахстане и Центральной Азии, но и по всему миру, - говорит член Ассоциации производителей одежды и текстиля Китая, Международного союза дизайнеров Кыргызстана, Евразийского союза дизайнеров, Всемирной Ассоциации ремесленников Айдархан Калиев.

-За 12 предыдущих сезонов в проекте участвовали свыше 700 дизайнеров из более чем 50 стран мира, добавил президент проекта.



По словам спикера, ХIII сезон проекта продолжает прославлять древний Тараз, возрождение национального духа, патриотизма, традиций и культуры.

-Участвуют 12 дизайнеров из регионов республики. Задачей было создание образа женщины-матери, хранительницы очага. Одежду дизайнеров демонстрировали члены Таразского центра активного отдыха пенсионеров. Самая старшая модель проекта родилась в 1947 году. Иностранные эксперты моды и зрители показа были тронуты степенностью, благородством и достоинством казахской женщины, - пояснил спикер.



Фото: Дом моды «Асыл-Дизайн»

Фото: Дом моды «Асыл-Дизайн»

Айдархан Калиев подчеркнул, что сейчас спрос на разные возрастные группы моделей набирает обороты не только в Казахстане, но и по всему миру. И в ХIII сезоне проекта 5 казахстанских дизайнеров представили свои авторские коллекции на пяти группах возрастных моделей.



-Проект под названием «QAZAQ MEN», представленный на показе – это коллекция мужской одежды в стиле нео-фольклор, демонстрация мужественности, брутальности и национальной идентичности хозяев Великой Степи. Проект под названием «Қазақтың келіндері» - коллекция женской одежды в стиле нео-фольклор, демонстрирует женственность, нежность и национальную идентичность красавиц Великой Степи, - пояснил президент проекта.

Ярким событием в программе стало модное шоу, посвященное памяти Аллы Ильчун, знаменитой манекенщицы с казахскими корнями (Жемчужина Диора - прим. ред.). На показе 15 ведущих дизайнеров Казахстана представили стилизованные модели в, которых в свое время муза Диора Алла блистала на мировых подумах.

-Благодаря подобным мероприятиям, наш древний город Тараз, богатый историей и культурой, является информационной и коммуникационной площадкой для обмена опытом, центром fashion industry, возрождения и развития народных ремесел и туризма, - подчеркнул Айдархан Калиев.