Диагональный пешеходный переход появился недалеко от общества слепых в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Диагональный пешеходный переход появился недалеко от общества слепых в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, по предложению управления административной полиции департамента полиции Акмолинской области дорожной компанией ТОО «КарПромИнжиниринг» в городе Кокшетау нанесена горизонтальная дорожная разметка -диагональный пешеходный переход - на пересечении улиц Кенесары и Ауельбекова.

«В непосредственной близости от этого перекрестка находится общество слепых. Светофорный цикл запрограммирован именно так, что при определенном такте горит красный сигнал светофора для транспортных средств со всех направлений, а для пешеходов со всех сторон горит зеленый. Главной отличительной особенностью данного типа наземного пешеходного перехода от других является временная остановка всего автомобильного движения на перекрёстке и дача возможности всем пешеходам одновременно переходить перекрёсток во всех направлениях, в том числе по диагонали», - пояснили в ведомстве.