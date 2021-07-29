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Диагональный пешеходный переход появился недалеко от общества слепых в Кокшетау

29 Июля 2021 05:03
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Диагональный пешеходный переход появился недалеко от общества слепых в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Диагональный пешеходный переход появился недалеко от общества слепых в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции региона, по предложению управления административной полиции департамента полиции Акмолинской области дорожной компанией ТОО «КарПромИнжиниринг» в городе Кокшетау нанесена горизонтальная дорожная разметка -диагональный пешеходный переход - на пересечении улиц Кенесары и Ауельбекова.

«В непосредственной близости от этого перекрестка находится общество слепых. Светофорный цикл запрограммирован именно так, что при определенном такте горит красный сигнал светофора для транспортных средств со всех направлений, а для пешеходов со всех сторон горит зеленый. Главной отличительной особенностью данного типа наземного пешеходного перехода от других является временная остановка всего автомобильного движения на перекрёстке и дача возможности всем пешеходам одновременно переходить перекрёсток во всех направлениях, в том числе по диагонали», - пояснили в ведомстве.


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#Акмолинская область   #Транспорт   #Безопасность   #Общество  
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Автор:

Оксана Матасова

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