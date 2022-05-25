25 Мая 2022 14:52

Диагональная пешеходная разметка появилась на одной из улиц Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае на пересечении улиц Маяковского и Чкалова в экспериментальном порядке нанесена диагональная пешеходная разметка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечают в полиции, этот опыт применен в областном центре по примеру крупных мегаполисов. Данный перекресток был выбран неслучайно: несмотря на то, что это не центральная улица, здесь находится множество социальных объектов и общеобразовательных учреждений.

«Вблизи перекрестка расположены три школы, колледж, университет. Этот пешеходный переход очень оживленный, здесь большой поток транспортных средств, так как дорога выводит на выезд из города Костаная, - пояснил старший инспектор административной полиции ДП Костанайской области, капитан полиции Серикпай Кадирбаев. — Принцип работы нового пешеходного перехода состоит в периодичности движения пешеходов и транспортных средств. На установленном здесь светофоре есть пешеходная панель, на которую необходимо ориентироваться при переходе дороги в удобном направлении».

В департаменте полиции отметили, что это нововведение значительно уменьшит количество ДТП с участием пешеходов на данном участке дороги.

По информации ведомства, с начала года в областном центре совершено 37 ДТП, в которых 5 человек погибли и 41 пострадали. С участием пешеходов произошло 19 ДТП, в которых 3 человека погибло и 16 пострадало. Одно ДТП произошло на перекрестке Маяковского-Чкалова.

В полиции намерены внимательно изучить обратную связь от населения и сделать выводы об аварийности. Причем такие же разметки могут появиться и на центральных улицах областного центра. Первые отклики уже получены.

«В плане безопасности - решение оптимальное. Я такое видела только в Америке. Не думала, что и до нас это дойдет. Идем в ногу со временем», - поделилась впечатлениями горожанка Юлия Яворик.

В полиции отмечают, что удобность и безопасность нововведения покажет время.



