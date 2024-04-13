Диагностику в Центре ядерной медицины за счет ГОБМП прошли более 2 тысяч человек

В 1-м квартале 2024 года диагностику в Центре ядерной медицины, открытом на базе Больницы МЦ УДП, получили 2 197 человек. 94% пациентов, обратившихся за высокотехнологичными ПЭТ/КТ исследованиями, прошли их на бесплатной основе.

Услуги оказаны в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

- ПЭТ/КТ проводится у нас в режиме диагностики всего тела и является самой востребованной технологией. Очередь ожидания на это исследование составляет больше 3 месяцев. Мы стараемся использовать каждую возможность, чтобы принять как можно больше пациентов и сократить ее, — рассказала руководитель Центра ядерной медицины, доктор медицинских наук Айгуль Садуакасова.

Центр ядерной медицины БМЦ УДП является единственной клиникой в Казахстане, где при проведении ПЭТ/КТ исследований применяется уже 6 радиофармпрепаратов. Все они имеют свою уникальность и направлены на диагностику определенных злокачественных заболеваний.

Фото: УДП РК

В этом году коллектив Центра планирует ввести в производство еще два новых радиофармацевтических препарата: 18 °F-FLT и 18 °F-FET. Они направлены на диагностику различных видов опухолевого поражения головного мозга, а также на оценку эффективности проведенного хирургического и лучевого лечения.