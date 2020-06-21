Диагностику и лечение улучшили в павлодарском онкодиспансере

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарский областной онкодиспансер получил не только новое, более просторное здание, куда уже успел переехать, но и обеспечил своих медиков хорошими условиями труда, а также современными аппаратами, позволяющими легко выявлять раковые образования на самых ранних стадиях их появления, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Столь сложного аппарата эндоУЗИ или эндосонографии никогда у нас не было; мы только об этом мечтали, сейчас это у нас есть, наши возможности в диагностике расширяются. Теперь какие-то подслизистые образования, те, которые растут внутри стенки желудка, двенадцатиперстной кишки, пищевода, мы сможем спокойно обнаруживать при помощи этого аппарата, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» заведующий отделением эндоскопии павлодарского областного онкодиспансера Булат Жансагимов. - Раньше мы полагались только на свои глаза, но это можете представить: один врач видит, другой не видит. В эндоскопии очень тяжело увидеть опухоль или образование, а этот аппарат, если говорить иначе, добавляет нам глубокого зрения».

Павлодарский областной онкологический диспансер переехал в новое здание, специально построенное для него, и которое ждали долгие годы – более просторное, современно оснащённое, приспособленное для всех нужно пациентов, медиков, а также соответствующее государственным стандартам диагностики лечения рака. Булат Жансагимов с радостью показал все помещения своего отделения, новые аппараты и рассказал о возможностях, которые они дают медикам. Аппарат эндосонографии, например, по его словам, врачи могут использовать на самых ранних этапах появления у человека опухоли или образования.«Просто незаменимая вещь, и, кстати, в республике именно такую систему получили Нур-Султан и наш павлодарский онкодиспансер; я слышал, что вроде бы такое оборудование есть в Караганде. Об Алматы точно не знаю, для всего Казахстана это капля в море; уровень диагностики, я думаю, мы сейчас будем повышать, - сказал доктор Жансагимов. - Мы уже вводим это всё, используем, пробуем, делаем; есть уже небольшие результаты, но статистически достоверно и правильно будет, когда мы проведём, например, хотя бы 100 первых исследований, однако сейчас уже даже на этом этапе мы довольны».При всём этом в павлодарском онкодиспансере уровень эндоскопии всегда был высоким, уверяет врач. Сейчас врачи просто получили более современное оборудование. В том числе для бронхоскопии. У бронхоскопистов, например, теперь, во-первых, качество изображения при использовании нового оборудования улучшилось многократно, ведь на старых аппаратах качество изображения было хуже. Во-вторых, когда врач со старым прибором смотрит и пытается определить наличие опухоли у человека, у медика могут возникнуть сомнения. Когда же срабатывает новый аппарат, «увидевший» образование, эти сомнения уходят. В-третьих, эти аппараты мягче, что важно для комфорта пациента, ведь есть разница, если внутри человека находится полужёсткий аппарат или гибкий и нежный. В этом случае врач уже не ищет образование или опухоль, чтобы взять биопсию на исследование, а работает прицельно, хорошо видя границу здоровой и больной тканей. Варианта «попал – не попал», как раньше, больше нет.«Если говорить о цистоскопии, когда мы исследуем мочевой пузырь, мочеточник, уретру, то и там оборудование стало давать высокое качество изображения исследуемых участков; мне это нравится, поэтому качество, цистоскопии, бронхоскопии, гастро-, колоноскопии и всего остального у нас возрастёт. Сейчас мы используем и современную аппаратуру для исследования прямой кишки – ректороманоскопии; мы тоже получили её всю в комплекте, - подчеркнул главный эндоскопист онкодиспансера. - Наше отделение, получив специальные, предназначенные для исследований кабинеты – каждый для своего вида процедур. Никакого смешения пациентов по видам обследований больше не будет».Оборудовано отделение эндоскопии теперь и современными моечными аппаратами, которые позволяют нашей аппаратуре быть всегда чистой, дезинфицированной. Это снижает риск инфицирования человека любыми заболеваниями. И, конечно, больше простора стало в отсеке эндоскопистов, получивших едва ли не целый этаж для полноценной работы с людьми.«У нас появилась приточно-вытяжная вентиляция, которая должна быть в отделении по госстандарту; в старом онкодиспансере у нас этого не было. Там мы всё время приспосабливались к имевшимся условиям, всё время что-то придумывали; тут уже ни пациент, ни мы не боимся инфицирования, - добавил врач. - В этом деле важны безопасность, комфорт и больных, и сотрудников диспансера; для медиков теперь устроили отдельную раздевалку, хотя раньше мы не знали, где приютиться. Появилась отдельная столовая, куда врачи, медсёстры могут пойти в обеденный перерыв; теперь сделаны отдельные входы в диспансер».По его словам, поликлиника, стационар, отделения радиологии, гистологии, хирургии, оперблок и реанимация (для последних – отдельное трёхэтажное здание) – всё теперь устроено отдельно для исключения смешивания потоков пациентов и различных инфекций. Из старого здания, где до этого долгие годы работал павлодарский областной онкодиспансер, врачи переехали совсем, перевезя всё оборудование.