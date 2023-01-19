Диабет, ожирение, цирроз печени: Какие привычки в еде могут навредить здоровью

19 Января 2023, 13:25

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мы есть то, что мы едим. Что сегодня ест современный потребитель? Легкоусвояемые углеводы, фастфуд в выходные дни. Биоактивные добавки принимаем чаще, чем полезные фрукты и овощи. Врачи настаивают на том, чтобы современные люди более ответственно подходили к своему питанию. Специалисты регистрируют больше случаев заболеваний кишечника, печени, поджелудочной железы. Корреспондент МИА «Казинформ» вместе с врачами гастроэнтерологической и эндокринологической служб Больницы Медицинского Центра Управления Делами Президента РК попыталась разобраться, от каких пищевых привычек стоит отказаться, какие заболевания регистрируются чаще, к чему приводит бесконтрольное потребление БАДов и медикаментов.

Какие заболевания пищеварительной системы регистрируются чаще всего?

Заведующая отделением Гулимай Жадил отметила, что в последние годы наблюдается рост заболеваний кишечника. Участились также аутоиммунные заболевания, заболевания печени после перенесенной коронавирусной инфекции.

«Наблюдается рост заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. Однозначно на их росте сказывается характер питания. Прогрессирование этих болезней приводит к циррозу печени. Поедание фастфудов, употребление энергетиков, газированных напитков, сам ритм жизни, стрессовые нагрузки влияют на развитие этих болезней. Даже несвоевременный прием пищи, длительные перерывы между приемами пищи, особенно у лиц, работающих с ненормированным графиком, приводят к этим заболеваниям», - поделилась гастроэнтеролог.

Однако пациенты не спешат обращаться за медицинской помощью. Вместо этого, по словам врача, они отдают предпочтение бесконтрольному потреблению медикаментов, жаропонижающих средств, особенно в сезон развития вирусных заболеваний.

«У каждого в аптечке найдутся жаропонижающие средства. Они выдаются без рецепта, поэтому граждане самостоятельно их принимают. Однако не стоит забывать о том, что бесконтрольный прием лекарств может вызвать осложнения вплоть до токсического гепатита, лекарственного панкреатита. Были случаи, когда пациенты поступали в тяжелой форме, принимали лекарства с неправильной дозой или интервалом времени», - пояснила Гулимай Жадил.

Как говорит врач, таблетированная группа препаратов оказывает влияние на слизистую желудка и кишечника. Доказано, что появляются язвенные поражения слизистой.

«Первый удар получает печень, так как многие препараты проходят через этот орган. Часто развивается лекарственный гепатит, лекарственный панкреатит. У нас лечатся пациенты, которые бесконтрольно принимали препараты, чтобы снизить температуру. Имеется доказательная база, что 10 граммов обычного парацетамола может вызвать токсический гепатит. Поэтому пациентам рекомендуем своевременно обращаться к специалистам и не заниматься самолечением», - отметила врач.

Гастроэнтеролог также советует не увлекаться биологически активными добавками (БАДы). Лучше проконсультироваться со специалистом и узнать, есть ли необходимость в их приеме.

«Без рекомендаций и назначений специалиста не нужно их принимать. Даже гипервитаминоз может принести больше вреда здоровью, чем недостаток витаминов. С любым препаратом нужно быть аккуратнее», - добавила Гулимай Жадил.

Врач-гепатолог Айнур Амиркулова также отмечает, что многие, кто принимает биологически активные добавки без рецептуры, парацетамол содержащие препараты, не понимают, что пьют одно и то же лекарство.

«Допустим, в составе «Терафлю» и «Фервекса» тоже есть парацетамол. Но плюс к этому пациенты принимают еще таблетку парацетамола. Они превышают дозу, и у пациента в большинстве случаев гарантировано развивается лекарственный гепатит - повышение печеночных анализов. У нас много таких пациентов. Если пациенты длительно принимают какие-то препараты по необходимости, то это тоже приводит к повышению печеночных анализов. Если более года принимать препарат, развивается фиброз. Фиброзные ткани приводят к необратимой стадии цирроза печени», - отметила врач-гепатолог.

Однако печень – молчаливый орган. Редко тревожит человека. Поэтому только в лабораторных условиях врачи выявляют заболевания, связанные с печенью. По словам врача, пациенты обращаются в клинику с общими жалобами. Может быть общая слабость, диспепсия.

Вес имеет значение

Еще одно заболевание, которое активно развивается и омолаживается в последние годы – сахарный диабет.

«Для пациентов с сахарным диабетом, заболеваниями щитовидной железы, пациентам с избыточной массой тела очень важно правильно питаться. Для этой категории пациентов назначаем стол №9: ограничиваем быстрые углеводы, жирные, жареные продукты, рекомендуем дробно и правильно питаться. Все еще зависит от того, какая у них сахароснижающая терапия. У нас много пациентов на инсулинотерапии. После пандемии в разы увеличилось количество пациентов с сахарным диабетом. У пациентов с сахарным диабетом болезнь начала тяжелее протекать, стали появляться новые случаи», - пояснила врач-эндокринолог Жанар Абдрахманова.

Наблюдается тенденция омолаживания сахарного диабета – болеют пациенты до 40 лет.

«Если раньше сахарным диабетом болели пациенты более старшей возрастной категории, то сейчас и до 40 лет регистрируются пациенты с диабетом. Это связано с питанием, образом жизни, гиподинамией. Все в совокупности приводит к нарушенному обмену веществ, избыточной массе тела и в последующем к развитию сахарного диабета. Поэтому нужно стараться вести правильный образ жизни, выбирать полноценное питание, богатое белками, жирами, углеводами. Быть достаточно физически активными, пораньше ложиться спать», - добавила врач.

Что касается избыточной массы тела, которая тоже провоцирует сахарный диабет, предпосылки формируются уже в утробе матери. Одним словом, младенец может перенять пищевые привычки мамы.

«Все передается с молоком. Поэтому мама должна правильно питаться. Немаловажна генетическая предрасположенность, семейный образ жизни, национальная кухня. Если у мамы лишний вес, во время беременности больше усугубляется нарушение метаболизма. Это также приводит к тому, что ребенок может родиться с нарушением обмена веществ. От внутриутробного развития ребенка до зрелого пожилого возраста в нескольких этапах происходит нарушение метаболизма. Это появляется не за один день и не за год. У человека после 40 лет начинает развиваться такое пандемийное заболевание, как сахарный диабет, который можно назвать болезнью ХХІ века. Все формируется с детского возраста. Пищевые привычки формируются в течение всей жизни», - пояснила эндокринолог Куралай Шугаипова.

Поэтому эндокринолог рекомендует с детства следить за питанием детей, учитывая их малоподвижный образ жизни и их увлечение легко усваиваемыми углеводами.

«В головном мозге есть центр аппетита и центр насыщения. У детей за счет незрелой нервной системы существует приверженность к нарушениям пищевых рецепторов. Если они один раз попробовали углеводистую сладкую пищу, соответственно они будут привыкать к употреблению быстрых углеводов. Допустим, на столе лежит кусочек хлеба, пирожок, а рядом конфета. Естественно рука ребенка потянется к быстрым углеводам, так как у детей повышенный энергообмен. Они хотят быстрее восполнить энергозатраты. За счет этого формируются пищевые привычки. Центр аппетита и насыщения постоянно в гиперстимуляции. Детвора постоянно сидит в гаджетах, телефонах и это дополнительно стимулирует центр аппетита и насыщения в голове. Дети начинают поправляться, а потом наступает период полового созревания. На фоне этого наблюдается физиологическая инсулинорезистентность», - пояснила Куралай Шугаипова.

Кроме того, активность половых гормонов пробуждает аппетит.

«Подростки любят калорийную пищу. В подростковом возрасте они хотят быть независимыми, иметь свое мнение, посещают развлекательные заведения, у них появляется круг общения. Соответственно, они заказывают по цене более доступную углеводистую пищу. Все это малыми дозами накапливается в течение жизни, а после 40 лет наступает второй этап гормонального изменения. Жиросжигающим эффектом у нас обладают половые гормоны. После 40 лет идет тенденция к снижению этих гормонов и на фоне их дефицита усугубляются метаболические нарушения. Ожирение может привести к задержке или, наоборот, к ускоренному половому развитию. То есть, раннее созревание, раннее закрытие роста. Часто обращаются родители с этой проблемой», - рассказала эндокринолог.

Куралай Шугаипова считает, что перестройка организма может поспособствовать отказу от вредных привычек.

«Нужно стараться убрать временные промежутки между приемами пищи, мелкие перекусы за компьютером. Это приводит к выбросу дополнительного инсулина нашей поджелудочной железы. Изо дня в день приводит к нарушению метаболизма. Стоит детей чем-то отвлечь: записать в кружки, переключить их внимание с гаджетов. Должны быть дополнительные занятия. Нужно правильно организовать детское время. В-третьих, следует менять пищевую культуру, нашу национальную кухню. У нас преобладает углеводистая, мучная пища. Третий и четвертый фактор – физическая активность. Обязательные занятия спортом», - добавила врач-эндокринолог.

Помимо вышеперечисленных заболеваний гастроэнтерологическая и эндокринологическая службы БМЦ УДП РК занимаются лечением пищевода Баррета, хронических заболеваний гепатобилиарной системы, поджелудочной железы, поражений желудочно-кишечного тракта при системных заболеваниях соединительной ткани. Врачи этой службы внедряют новые подходы к медикаментозной терапии этой категории пациентов. Научно-клинический потенциал, оснащенность суперсовременным высокотехнологичным лечебно-диагностическим оборудованием позволяет качественно на более высоком уровне диагностировать и лечить самые сложные заболевания пищеварительной и эндокринной систем.

Для диагностики и мониторинга заболеваний имеются все необходимые современные клинико-лабораторные и инструментальные методы исследования. Сделать анализ состава тела позволяет аппарат InBody. Это оборудование позволяет в процентном содержании посчитать мышечный состав и жировой. Аппарат вдет подсчет килокалорий, в частности, сколько энергии потрачено.

«В нашей клинике также функционируют центры реабилитации и восстановительной терапии. Есть отдельные кабинеты лечебной физкультуры, где тренеры помогают правильно подобрать дозированные физические нагрузки. Наша цель – научить пациентов правильному питанию. Инструкторы ЛФК подбирают индивидуально для каждого пациента упражнения, чтобы пациент соблюдал все наши рекомендации в привычной жизни. У нас работает мультидисциплинарная команда. Мы работаем с эндокринологами, диетологами, гепатологами, чтобы правильно подобрать лечение каждому пациенту», - добавила заведующая отделением Гулимай Жадил.