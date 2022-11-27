Диабет и ожирение грозят 28% казахстанцев из-за отсутствия физической активности

27 Ноября 2022, 18:59

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Австралийские ученые опубликовали отчет по итогам долгосрочного двухступенчатого исследования с рядом мер, которые помогут людям побороть болезни, вызванные отсутствием физической активности. Подробно об этом рассказала врач и глава Национальной Ассоциация «Денсаулык» Бахыт Туменова, передает МИА «Казинформ».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что к 2030 году полмиллиарда человек во всем мире могут столкнуться с болезнями сердца, ожирением, диабетом и другими неинфекционными болезнями только потому, что ведут малоподвижный образ жизни. А в Казахстане, по данным ВОЗ, у 28% взрослого населения отсутствует физическая активность.

«Между физической активностью и здоровьем человека тесная связь. Отсутствие физических нагрузок и вредные привычки, такие как алкоголь, курение, нерациональное питание приводят к развитию сердечно-сосудистых болезней, сахарного диабета и рака. Вредные привычки, человек нарабатывает годами, а поменять их в одночасье невозможно. В таких случаях эффективно работает концепция снижения вреда, направленная на отказ от привычек, вызывающих тяжелые болезни, путем постепенного перехода на менее вредные альтернативы», - сказала Бахыт Туменова, врач и глава Национальной Ассоциация «Денсаулык».

Авторы исследования опирались на данные британского Биобанка, чтобы оценить состояния здоровья 150 000 человек и получить представление об их привычках к физическим упражнения. Для измерения интенсивности движения в течение дня использовали результаты наручных фитнес-трекеров. У участников исследования не наблюдались болезни сердца и не диагностирован рак.

Целью первого исследования было выявить, как короткие всплески физических нагрузок повлияют на состояние здоровья. Как выяснилось, короткие тренировки, не больше 15 минут в неделю, снижают риск ранней смерти на 18%. При увеличении времени тренировок до 53 минут в неделю, риск смерти уменьшается до 36%.

Ученые также выяснили, что короткие тренировки до двух минут в течение дня имеют накопительный эффект и долгосрочную перспективу. Так четыре короткие тренировки каждый день уменьшают риск смерти на 27%. Между тем, 10 коротких тренировок в неделю снижают риск развития сердечно-сосудистых болезней на 16% и развития рака на 17%.

Во втором исследовании ученые оценили объем и интенсивность физических нагрузок, а затем проанализировали связь с сердечно-сосудистыми болезнями. Авторы обнаружили, что уровень риска сердечно-сосудистых болезней на 14% ниже, при увеличении интенсивных упражнений до 20%, что эквивалентно преобразованию 14-минутной прогулки в 7-минутную прогулку быстрым темпом.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что накопительный эффект кратковременных тренировок и интенсивность физических нагрузок положительно влияют на продолжительность жизни человека.

«Исследования австралийских ученых доказывают, что короткие всплески интенсивных упражнений каждый день помогут сохранить здоровье и продлить жизнь. Формирование здорового образа жизни зависит исключительно от воли и желания каждого. Для этого не обязательно записываться в спортивную секцию или ходить в тренажерный зал. Нужно просто изменить привычки, к примеру, припарковать машину подальше от работы и пройти пешком; вместо лифта поднятья по лестнице; выйти из автобуса на одну остановку раньше и пройти остаток пути пешком. Физическая культура должна стать постоянной составляющей образа жизни казахстанцев», - добавила Бахыт Туменова.