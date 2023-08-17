ДГД вернули предпринимателю из Атырауской области 82 млн тенге

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауской транспортной прокуратурой установлен факт необоснованного отказа в удовлетворении заявлений предпринимателя о возврате излишне уплаченных таможенных и налоговых платежей, передает МИА «Казинформ».

Ежедневно мобильные группы органов транспортной прокуратуры фиксируют и проверяют различные сигналы от предпринимателей.

При рассмотрении одного из таких сообщений Атырауской транспортной прокуратурой установлен факт необоснованного отказа в удовлетворении заявлений предпринимателя о возврате излишне уплаченных таможенных и налоговых платежей.

«Так, добросовестный бизнесмен на протяжении нескольких месяцев получал ответы отказного характера от фискального органа со ссылкой на нормативный правовой акт, который порядка двух лет назад утратил силу.

Только после вмешательства прокуратуры, государственный орган признал неправомерность своих действий и вернул часть ранее уплаченной суммы ввиду снижения тарифной ставки», - сообщили в Атырауской транспортной прокуратуре.

В итоге, на счет предпринимателя поступили 82 млн тенге, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде «предупреждения о неполном служебном соответствии».