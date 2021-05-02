Дезработы по снижению количества комаров ведутся в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования» города Нур-Султан совместно с ТОО «Столичная дезинфекция» ведет обработку открытых стаций – парков, скверов, жилых массивов города. Дезинсекционные мероприятия направлены на снижение численности комаров и мошек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Управление охраны окружающей среды и природопользования столицы и ТОО «Столичная дезинфекция» провели дезинсекционные мероприятия на водоемах всех районов города с целью предотвращения выплода гнуса.

С 30 апреля текущего года начата обработка открытых стаций - парков, скверов, жилых массивов - с центра столицы с вытеснением комаров и мошек за пределы города для снижения их численности.

«В момент обработки просим жителей и гостей города соблюдать меры предосторожности. А именно: не находиться в местах проведения работ, во время работы дезмашины у вашего дома - закрывать окна», - говорится в сообщении ведомства.



