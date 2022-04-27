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    12:45, 27 Апрель 2022 | GMT +6

    Дезинсекцию проводят в парках и на улицах Петропавловска

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске скверы, парки и улицы обрабатывают от паразитирующих насекомых, в том числе клещей и комаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, дезинсекцию помимо центра города проведут в поселках Солнечный, Новопавловск, Заречный, Рабочий, микрорайоне Хромзавод и на объездных дорогах. Общая площадь обработки составляет около 690 га.

    Применяется препарат «Dimigran». Помимо ранцевых распылителей для охвата большей территории специалисты используют генератор горячего тумана.

    Дезинсекция проводится с четырех до восьми часов утра каждый день. Работы продлятся до сентября.

    В этом году в регионе рано активизировались клещи. В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля зарегистрировали шесть укусов насекомых. В прошлом году было 408 фактов, среди них девять случаев клещевого энцефалита.


    Теги:
    Регионы Казахстана Общество Северо-Казахстанская область Петропавловск
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