Дезинсекцию парков и улиц проводят в Нур-Султане
Работы по обработке ограничиваются только уменьшением численности мошек, комаров. Во время дезинсекции мелкие насекомые не исчезают насовсем.
«Управлением охраны окружающей среды и природопользования Нур-Султана проводится дезинсекция против насекомых. С 26 апреля мы приступили к обработке водоемов за городом. В настоящее время начали обработку внутренних территорий города. В этой работе задействовано более 150 специалистов, 4 дезмашины. Также привлекут 4 бригады, которые будут работать с термогенераторами. Разделили наш город на 150 участков. На этих 150 участках будут работать 10 бригад. В каждой по 9-10 человек.
В этом году будем оповещать горожан посредством приложения E-Knot. Поэтому жителям города стоит скачать данное приложение на телефон. Через него можно получать информацию о том, в какое время будет обрабатываться город», - сказала заместитель руководителя профильного управления Жанар Бескемпирова.