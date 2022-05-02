Дезинсекцию парков и улиц проводят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специалисты обработали специальным раствором открытые территории города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Работы по обработке ограничиваются только уменьшением численности мошек, комаров. Во время дезинсекции мелкие насекомые не исчезают насовсем.

«Управлением охраны окружающей среды и природопользования Нур-Султана проводится дезинсекция против насекомых. С 26 апреля мы приступили к обработке водоемов за городом. В настоящее время начали обработку внутренних территорий города. В этой работе задействовано более 150 специалистов, 4 дезмашины. Также привлекут 4 бригады, которые будут работать с термогенераторами. Разделили наш город на 150 участков. На этих 150 участках будут работать 10 бригад. В каждой по 9-10 человек.

В этом году будем оповещать горожан посредством приложения E-Knot. Поэтому жителям города стоит скачать данное приложение на телефон. Через него можно получать информацию о том, в какое время будет обрабатываться город», - сказала заместитель руководителя профильного управления Жанар Бескемпирова.

Фото: акимат города Нур-Султан



