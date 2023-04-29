Дезинсекцию для снижения численности комаров начали в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Для борьбы с летной формой комаров будут осуществляться противогнусные мероприятия в парках, скверах, жилых массивах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Управление охраны окружающей среды и природопользования Астаны начало обследование водоемов и заболоченных местностей на наличие личиночной формы комара. Работы проводят с научным сопровождением.

Целью научного сопровождения является: обследование всех временных и постоянных водоемов с выявлением всех стадий развития личиночной формы комара, активный поиск источников выплода и мест их укрытия, а также определение времени проведения дезинсекционных обработок для недопущения массового вылета во взрослую форму из водоемов, что позволяет вести борьбу на ранней стадии их развития.

Для борьбы с летной формой комаров будут осуществляться противогнусные мероприятия в парках, скверах, жилых массивах.

В течение сезона мероприятия будут проводиться в ночное время с 21:00 до 04:00, жителям и гостям столицы во время обработок важно соблюдать меры предосторожности:

• Ограничить посещения обрабатываемой местности;

• Закрывать окна при обработке.

Данные дезинсекционные мероприятия нацелены не на полное истребление, а на снижение численности назойливых насекомых, так как они являются неотъемлемой частью природной экосистемы.

Для проведения дезинсекционных работ на территории города будут использованы механические роторные опрыскиватели, дезинсекционные машины, квадрокоптеры для обработки недоступных мест с имеющейся камышовой растительностью, а в больших водоемах специально оборудованная лодка.

Для проведения обработок будут использованы дезинсекционные препараты, разрешенные к применению на территории РК и стран ЕАЭС, в соответствии с утвержденными методическими указаниями.

В текущем году для дезинсекционных мероприятий против личиночной стадии в водоемах будут использованы безвредные для фауны и флоры препараты биологического происхождения.

Для масштабных дезинсекционных мероприятий, кроме технического оборудования, привлечены 100 дезинфекторов, обученных профессиональной деятельности по дезинсекции с проведением инструктажа по вопросам безопасного осуществления дезинсекционных работ.