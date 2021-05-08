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    09:18, 08 Май 2021 | GMT +6

    Дезинсекционные работы проводятся в столице в шесть туров

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дезинсекционные работы в столице проводятся в 6 туров, в ходе каждого из которых обрабатываются более 100 постоянных и 90 временно образующихся водоемов, а также открытые территории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    В целях научного и согласованного подхода к работе, создан оперативный штаб из числа эпидемиологов, биологов, энтомологов, ежегодно составляются графики по проведению энтомологического мониторинга и проведения работ по турам.

    В течение сезона гнусоистребительные работы проводятся в 6 туров.

    В ходе каждого тура обрабатываются 111 зарегистрированных (постоянных) водоёмов и 90 временно образовывающихся мелководных водоемов на общей площади более 6 тысяч квадратных метров, а также открытые территории площадью свыше 200 тысяч квадратных метров. Вместе с тем на постоянной основе проводится обработка подвалов заброшенных и старых домов в целях недопущения зарождения особей.

    Напомним, с 12 апреля текущего года специалисты проводили обследование мелководных водоемов на наличие личиночной формы комаров. После чего с улучшением погодных условий в конце прошлого месяца запущен 1 тур по обработке водоемов во всех районах города с целью предотвращения выплода гнуса. Также дезработами охвачены открытые стации - парки, скверы, жилые массивы - с вытеснением комаров и мошек за пределы города.

    На сегодня уже обработаны такие места притяжения жителей, как набережная реки Есиль, Столичный парк, площадь у монумента «Байтерек», Триатлон парк, Президентский парк, парк Влюблённых, Ботанический сад, внутридворовые территории.

    До жителей и гостей города доводятся графики работ с указанием даты и периметра улиц, информация о соблюдении мер предосторожности: нельзя находиться в местах проведения дезинсекции, при работе дезинфекторов у дома, закрывать окна.

    Специалисты отмечают, что поскольку комары являются неотъемлемой частью природной экосистемы, проведение дезинсекционных мероприятий нацелено на снижение их численности.



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