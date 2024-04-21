Дезинфекцию территорий, где вода отошла, проводят в Атырауской области

В Атырауской области единовременную материальную помощь получили 2 796 семей. Об этом на брифинге в СЦК сообщил пресс-секретарь акима области Руслан Жумагазиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Касательно Жылойского района города Кульсары продолжаются восстановительные работы. Силами ДЧС и местных исполнительных органов на постоянной основе ведутся работы по откачке и перекачке талой воды. Общий объем перекаченной воды на данный момент составляет 770 куб. м, — сказал Руслан Жумагазиев.

Также, по его словам, продолжаются работы по дезинфекции на территориях, где вода уже отошла. По состоянию на 20 апреля дезинфекцию прошел 21 объект. Касательно возобновления электричества и газоснабжения по состоянию на 20 апреля подключены к электричеству 60 домов по улице Сариева, а также средняя школа № 18 им. Сатыбалдиева и два объекта предпринимательства. На данный момент работают 3 бригады и 5 единиц техники. По газоснабжению к газу подключены многоэтажные дома в микрорайоне Атырау -10 домов, 150 домов в микрорайоне Автодорожников и 11 домов по одной из улиц.