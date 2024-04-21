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    11:37, 21 Апрель 2024 | GMT +6

    Дезинфекцию территорий, где вода отошла, проводят в Атырауской области

    Жители Кульсары укрепляют дамбы
    Фото: акимат Атырауской области

    В Атырауской области единовременную материальную помощь получили 2 796 семей. Об этом на брифинге в СЦК сообщил пресс-секретарь акима области Руслан Жумагазиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Касательно Жылойского района города Кульсары продолжаются восстановительные работы. Силами ДЧС и местных исполнительных органов на постоянной основе ведутся работы по откачке и перекачке талой воды. Общий объем перекаченной воды на данный момент составляет 770 куб. м, — сказал Руслан Жумагазиев.

    Также, по его словам, продолжаются работы по дезинфекции на территориях, где вода уже отошла. По состоянию на 20 апреля дезинфекцию прошел 21 объект. Касательно возобновления электричества и газоснабжения по состоянию на 20 апреля подключены к электричеству 60 домов по улице Сариева, а также средняя школа № 18 им. Сатыбалдиева и два объекта предпринимательства. На данный момент работают 3 бригады и 5 единиц техники. По газоснабжению к газу подключены многоэтажные дома в микрорайоне Атырау -10 домов, 150 домов в микрорайоне Автодорожников и 11 домов по одной из улиц.

    — По выплате единовременной материальной помощи, было принято 3 398 заявлений, уже получили выплаты 2 796 семей. Продолжает работу комиссия по оценке и возмещению ущерба. В целом по Атырауской области в берегоукрепительных работах задействованы порядка 18 тыс. человек и 1745 единиц техники. Работы продолжаются, — добавил Руслан Жумагазиев.

    Теги:
    Соцвыплаты Атырауская область МЧС Кульсары Паводки в Казахстане Ущерб Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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