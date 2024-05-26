Дезинфекцию и борьбу с насекомыми после паводков усилили в СКО

В Петропавловске продолжается работа по дезинфекции и дератизации подтопленных микрорайонов. В областном центре устраняют последствия паводка на тех участках, где ушла вода, передает агентство Kazinform.

— Дезинфекция ведется с целью предупреждения вспышек инфекционных заболеваний. Делаются специальные растворы нашим санитарным врачом, опрыскиваются методом распыления. Также работают горячие туманы. Начали с микрорайона Кирпичный, затем Хромзавод. Потом приступили к работам в Подгоре. Объем раствора разный, зависит от площади. Дезинфекция проводится бесплатно. Ознакомиться с графиком работы специалистов можно на интернет-ресурсах городского акимата, — рассказал руководитель ТОО «Строй монолит» Алмат Сулейменов. — Ребята вчера пришли, обработали очень тщательно. Даже после одной отработки воздух в доме стал другой. Обработали даже сарай и гараж. Огромное им спасибо, — рассказала жительница Петропавловска Наталья Федорова.

На территориях, где прошла дезинфекция, ТОО «Строй монолит» проводит дезинсекцию против кровососущих насекомых. Работы осуществляются исключительно на улицах, тротуарах, дорогах. Также обработкой против насекомых охватываются парки, скверы, пешеходные улицы, места общего пользования.

— ‎После наводнения в нашем регионе увеличилось количество различных насекомых. Они могут распространять инфекционные заболевания. Поэтому нужно проводить много дезинсекционных работ. При дезинсекции используются разные препараты. Для каждого насекомого отдельные, — рассказала старший преподаватель кафедры биологии Kozybaev University Айгерим Нусупова.

Работы проводятся с использованием навесных опрыскивателей, ранцевых мотоопрыскивателей, генераторов горящего тумана, автомашины ДУК, задействованы 16 специалистов. Продолжительность проведения обработки также может корректироваться из-за неблагоприятных погодных условий. Работами будет охвачено 100% подтопленных территорий.