РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:15, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Дезинфекцию 11 сибиреязвенных захоронений провели в Костанайской области

    дезинфекция
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Всего на территории Костанайской области расположено 103 скотомогильника, из которых 4 являются типовыми, а остальные примитивными. Также действует 14 сибиреязвенных захоронений, которые как раз находились на территории подтопленных районов. Как заявили в управлении ветеринарии области, во время паводка ни одно из захоронений затоплено не было, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В управлении заявили, что все имеющиеся в регионе сибиреязвенные захоронения соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям, по периметру огорожены железобетонной изгородью высотой не менее 1,5 метров, исключающей доступ посторонних лиц и животных.

    - Для исключения рисков заражения людей и животных спорами сибирской язвы, были отобраны 62 пробы почвы с территории 14 захоронений (больше всего в Амангельдинском районе) и 55 проб почвы с 12 скотомогильников, находящихся в зоне риска подтопления талыми водами. Полученные результаты оказались отрицательными. Дезинфекцию провели в 11 сибиреязвенных захоронениях на общей площади 165 кв.м, а также в регионах, на территории которых установлен падеж сельскохозяйственных животных в ходе весенних паводков (Амангельдинский, Джангельдинский районы и город Аркалык). На месте утилизации трупов павших животных проведена дезинфекция на площади 562 кв.м, - отметили в управлении.

    Список 103 скотомогильников пополнится еще тремя, так как планируется строительство трех типовых скотомогильников в Карасуском, Карабалыкском, Житикаринском районе на 2024-2026 годы.

    Теги:
    Ветеринария Здоровье Костанайская область Сибирская язва Паводки
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!