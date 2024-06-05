Дезинфекцию 11 сибиреязвенных захоронений провели в Костанайской области

Всего на территории Костанайской области расположено 103 скотомогильника, из которых 4 являются типовыми, а остальные примитивными. Также действует 14 сибиреязвенных захоронений, которые как раз находились на территории подтопленных районов. Как заявили в управлении ветеринарии области, во время паводка ни одно из захоронений затоплено не было, передает корреспондент агентства Kazinform.

В управлении заявили, что все имеющиеся в регионе сибиреязвенные захоронения соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям, по периметру огорожены железобетонной изгородью высотой не менее 1,5 метров, исключающей доступ посторонних лиц и животных.

- Для исключения рисков заражения людей и животных спорами сибирской язвы, были отобраны 62 пробы почвы с территории 14 захоронений (больше всего в Амангельдинском районе) и 55 проб почвы с 12 скотомогильников, находящихся в зоне риска подтопления талыми водами. Полученные результаты оказались отрицательными. Дезинфекцию провели в 11 сибиреязвенных захоронениях на общей площади 165 кв.м, а также в регионах, на территории которых установлен падеж сельскохозяйственных животных в ходе весенних паводков (Амангельдинский, Джангельдинский районы и город Аркалык). На месте утилизации трупов павших животных проведена дезинфекция на площади 562 кв.м, - отметили в управлении.

Список 103 скотомогильников пополнится еще тремя, так как планируется строительство трех типовых скотомогильников в Карасуском, Карабалыкском, Житикаринском районе на 2024-2026 годы.