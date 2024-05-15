Дезинфекция водоснабжения завершилась в пострадавших районах ЗКО

Дезинфекционные работы завершились в населенных пунктах Западно-Казахстанской области, пострадавших от наводнений, передает агентство Kazinform.

Проведены анализы воды из централизованного и децентрализованного водоснабжения. Общее количество взятых проб составило 1625, 817 — на микробиологические и 808 — на санитарно-химические исследования для централизованного водоснабжения, и по 17 проб — на санитарно-микробиологические и санитарно-химические исследования для децентрализованного водоснабжения.

Результаты анализов показали отсутствие рисков для здоровья населения во всех пробах.

В районах, где вода отступила (Байтерек, Каратюбинский, Бурлинский, Теректинский, Сырымский), завершены дезинфекционные работы в домах и дефектные водопроводы подверглись обработке с последующим анализом воды.

Всего было обработано 724 жилых дома, 577 септиков и 3 водопровода.

Как сообщили в акимате ЗКО, после обработки водопроводов проведен контроль качества питьевой воды, результаты которого соответствуют нормативам.

Дезинфекционные работы на дачных участках в Уральске начнутся после отступления воды.

Противоэпидемические мероприятия осуществляются местными властями и находятся под особым контролем акима области.