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    21:10, 14 Май 2024 | GMT +6

    Дезинфекция водоснабжения завершилась в пострадавших районах ЗКО

    Дезинфекция водоснабжения завершилась в пострадавших районах ЗКО
    Фото: акимат ЗКО

    Дезинфекционные работы завершились в населенных пунктах Западно-Казахстанской области, пострадавших от наводнений, передает агентство Kazinform.

    Проведены анализы воды из централизованного и децентрализованного водоснабжения. Общее количество взятых проб составило 1625, 817 — на микробиологические и 808 — на санитарно-химические исследования для централизованного водоснабжения, и по 17 проб — на санитарно-микробиологические и санитарно-химические исследования для децентрализованного водоснабжения.

    Результаты анализов показали отсутствие рисков для здоровья населения во всех пробах.

    В районах, где вода отступила (Байтерек, Каратюбинский, Бурлинский, Теректинский, Сырымский), завершены дезинфекционные работы в домах и дефектные водопроводы подверглись обработке с последующим анализом воды.

    Всего было обработано 724 жилых дома, 577 септиков и 3 водопровода.

    Как сообщили в акимате ЗКО, после обработки водопроводов проведен контроль качества питьевой воды, результаты которого соответствуют нормативам.

    Дезинфекционные работы на дачных участках в Уральске начнутся после отступления воды.

    Противоэпидемические мероприятия осуществляются местными властями и находятся под особым контролем акима области.

    Теги:
    ЗКО Дезинфекция Вода Акимат Паводки
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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